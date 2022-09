Veel is anders bij Jumbo-Visma na vertrek Kramer en Roest: 'Minder testosteron'

Geen Sven Kramer en Patrick Roest, maar Jutta Leerdam en Jorrit Bergsma. Bij de schaatsploeg van Jumbo-Visma is veel veranderd na de Olympische Spelen van Peking. En dat zorgt voor een andere sfeer binnen de ploeg.

Door Daan de Ridder

Leerdam zit lang genoeg in de schaatswereld om te weten wat de reputatie van Jumbo-Visma is. "Ik had verwacht dat er meer haantjes in de ploeg zouden zitten", zegt de Zuid-Hollandse, die eind april overstapte naar het team van coach Jac Orie. "Natuurlijk is er wel een concurrentiestrijd tijdens de trainingen, maar verder is er een heel chille vibe. Iedereen is aardig tegen elkaar."

In de afgelopen jaren moesten nieuwelingen in hun eerste maanden bij Jumbo-Visma vaak wennen aan de sterke persoonlijkheden en de directheid bij de rijkste schaatsploeg van Nederland. In een team met Kramer als kopman was het lastig overleven als je je te bescheiden opstelde.

'Die klote-opmerkingen van Sven mis ik niet'

"Ik heb in het begin regelmatig een pak op mijn broek gehad van Sven, die me even op scherp wilde zetten", zei Thomas Krol begin dit jaar nadat hij olympisch kampioen op de 1.000 meter was geworden. "Verscheur dat contract van Thomas maar, dat wordt helemaal niks", zei Kramer vier jaar geleden tijdens de eerste gezamenlijk fietstraining tegen Krol, nadat de aanwinst had aangegeven dat hij het hoge tempo niet meer kon volhouden.

De 36-jarige Kramer stopte na vorig seizoen, al is de viervoudig olympisch kampioen als directeur business development nog wel betrokken bij Jumbo-Visma. En ook Roest, Marcel Bosker, Carlijn Achtereekte en Joy Beune vertrokken bij het team van Orie. Met hun vervangers Leerdam, Merel Conijn, Jorrit Bergsma en Joep Wennemars zit er volgens Antoinette de Jong "wat minder testosteron" in de ploeg.

"Ik kon heel erg lachen met Sven en hij hield je altijd scherp, maar zijn klote-opmerkingen als ik slecht gereden had, mis ik niet per se", lacht De Jong, die begonnen is aan haar vijfde seizoen bij Jumbo-Visma. "De dynamiek in de ploeg is heel erg veranderd. Het is niet meer de haantjes tegen elkaar. Iedereen is wat rustiger."

Wie wordt de nieuwe leider na afscheid van Kramer?

Met Wennemars (19), Conijn (20) en Leerdam (23) is de gemiddelde leeftijd bij Jumbo-Visma ook flink gedaald. "Ik schaats nu gewoon met vrouwen die pas na 2000 geboren zijn. Dan voel ik me opeens superoud", zegt de 27-jarige De Jong met een lach.

Orie stelde de afgelopen maanden tevreden vast dat iedereen in zijn nieuwe, verjongde hard wil trainen én elkaar graag wil helpen. "Dat teamgevoel, die balans tussen geven en nemen binnen een ploeg, vind ik heel belangrijk", zegt de ervaren coach. "En op dit moment is die balans heel erg goed. Het team is wat meer richting het elkaar helpen opgeschoven, maar niet té ver. Het is ook logisch; een nieuw team geeft onzekerheden. En onzekerheden zorgen voor meer samenwerking."

De vraag is nog wel wie de rol van kopman of -vrouw overneemt van Kramer. "Ik zeg weleens: wie is de leider? Wanneer gaan we beginnen? En dan zegt niemand wat", aldus Leerdam. "Ik kijk altijd Thomas aan. Thomas is een heel lieve jongen, maar ook niet echt een leiderstype. Soms ontbreekt een beetje het gevoel van: let's go, een beetje pit erin. Zo ben ik van nature wel, maar dat wil ik niet meteen zeggen bij een nieuwe ploeg."

De dertigjarige Krol snapt dat hij als de enige regerend olympisch kampioen bij Jumbo-Visma wordt gezien als het nieuwe gezicht van de ploeg. "Er wordt meer naar mij gekeken. Dat vind ik niet erg, dat hoort bij de positie die ik heb. Dus als er iets moet gebeuren, bijvoorbeeld als het ijs in Thialf niet goed is, ben ik nu degene die de telefoon pakt. Vroeger wist je dat Sven dat altijd zou regelen, dat was heel makkelijk. Hij was daar ook wat feller in dan ik. Daarom mis ik hem soms wel."

