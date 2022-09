Na hectische tijd is Leerdam kopvrouw bij Jumbo-Visma: 'Heb Wüst als voorbeeld'

Als nieuw boegbeeld moet Jutta Leerdam oude tijden doen herleven bij Jumbo-Visma. De Westlandse lijkt geen moeite te hebben met de hoofdrol bij de grootste schaatsploeg van Nederland, zelfs niet na een hectische periode met een veelbesproken relatiebreuk. "Ik heb nog niet zoiets gehad van: was het maar anders geweest."

Door Jeroen van Barneveld

"Neem Ireen Wüst", zegt Leerdam aan het einde van een bijna half uur durend gesprek in een hotel in Wolvega. "Zij heeft in zoveel verschillende situaties gezeten, maar uiteindelijk is ze altijd goed geweest. Omdat ze zelf haar eigen trucje kende. Ik wil dat ook. No matter what, ik kan altijd presteren."

Tijdens de teampresentatie van woensdag is er geen moment waarop Leerdam worstelt met haar nieuwe rol als uithangbord van de grootste schaatsploeg van Nederland. Na lange onderhandelingen tekende de winnares van olympisch zilver op de 1.000 meter in Peking in april voor twee jaar bij Jumbo-Visma. Bij het team was icoon Sven Kramer net gestopt en Patrick Roest vertrokken.

Door de lessen van de gestopte Wüst voelt Leerdam geen extra druk bij Jumbo-Visma. Bij haar vorige ploeg Worldstream Corendon ervaarde ze meer druk. "Daar kreeg je letterlijk te horen: 'Je moet goed presteren, anders krijgen we geen nieuwe sponsor binnen en hebben we een begrotingstekort.' Ik voelde een bepaalde verantwoordelijkheid. Toen ging het ook goed. Dat heeft me meer zelfvertrouwen gegeven."

Leerdam heeft echter hectische maanden achter de rug. De gesprekken met Jumbo-Visma duurden lang, omdat ze veel vrijheid bij haar commerciële activiteiten wilde. Dat kreeg ze ook voor elkaar. Maar vooral haar relatie met Koen Verweij hield de gemoederen bezig. Begin augustus leidde dat tot een breuk die alle roddelbladen en showbizzprogramma's haalde.

Voor Leerdam was dat "niet makkelijk", mede omdat Verweij ook haar schaatsmentor was. En ze vond het ook "lastig" om de hele tijd in de belangstelling te staan. RTL Boulevard was woensdag zelfs naar Wolvega afgereisd. "Maar als er dingen om me heen gebeuren, ga ik heel erg in de focusmodus voor mijn sport. Dat is mijn escape en hetgeen waar ik heel blij van word. Als ik dat niet zou doen, zou ik mezelf saboteren."

Bij de teampresentatie van Jumbo-Visma waren alle ogen op Jutta Leerdam gericht. Foto: ANP

Leerdam moet maar naar zichzelf luisteren

Voor Leerdam is bijna alles anders nu ze bij Jumbo-Visma onder contract staat. Ze maakt veel meer uren op de racefiets, wat haar doet denken aan haar juniorentijd bij het Gewest Zuid-Holland. Toen fietste ze zo vaak, "dat het je strot uit kwam". Nu heeft ze er meer lol in.

Bij het trainingskamp in het Italiaanse Cecina verbeterde ze het record van Laurine van Riessen op een tijdrit over 3 kilometer. Ze kreeg zelfs te horen dat ze misschien wel moest gaan baanwielrennen, zoals Van Riessen tegenwoordig doet. "Maar ik weet niet of ik dat sturen zo leuk vind. Ik ben niet bang aangelegd, maar ik hoef ook niet dood. Het lijkt een afgrond naar beneden."

Ook krijgt Leerdam bij Jumbo-Visma niet zo veel aandacht als bij haar vorige ploeg. Daar was ze het middelpunt en had ze met Rutger Tijssen en Kosta Poltavets twee "personal trainers", zoals ze hun rol noemt. Bij Jumbo-Visma heeft de al aanwezige begeleidingsstaf van hoofdcoach Jac Orie haar onder zijn vleugels genomen: de aandacht wordt verdeeld over de veertien schaatsers.

"Nu moet ik af en toe naar mijn eigen gevoel luisteren. Wat voel ik dan? En wat werkt voor mij beter? En dat allemaal zonder dat iemand mij corrigeert. In het begin vond ik dat wel eng. Ik had zoiets van: doe ik het wel goed? Ik had heel erg de bevestiging nodig. Nu heb ik dat iets meer losgelaten. Ik kan op mezelf aan. Ik ben mijn eigen stabiele factor."

Jutta Leerdam doceert tijdens de teampresentatie van Jumbo-Visma. Foto: ANP

'Ik voel me helemaal op mijn plek'

En nog een omslag: Leerdam zal straks bij de start van het seizoen in een mindere vorm op het ijs staan. Coach Orie houdt er een andere trainingsopbouw op na dan ze de afgelopen jaren gewend was. De bedoeling is dat ze in maart, bij de WK afstanden in Heerenveen, in topvorm is. Het mondiale toernooi in eigen land is in het postolympische seizoen het hoofddoel.

Leerdam: "Ik probeer mezelf een beetje rustig te houden. Uiteindelijk trekt het zich wel recht. Bij de junioren begon ik altijd heel slecht: iedereen reed me omver in de eerste wedstrijden. Ik was zelfs niet goed genoeg voor de World Cup. Aan het einde van het jaar werd ik wel wereldkampioen junioren. Maar het kan ook zijn dat het vanaf het begin goed gaat. Ik ben nu ouder."

Ondanks alle veranderingen is haar gevoel bij Jumbo-Visma goed. Ze heeft een klik met Orie en gelooft in diens wetenschappelijke aanpak. Tijdens het recente trainingskamp in Cecina voelde het alsof ze de laatste schroom van zich had afgeworpen bij de sterk vernieuwde schaatsploeg, die ook Jorrit Bergsma, Merel Conijn en Joep Wennemars verwelkomde.

"In Cecina kreeg ik echt het gevoel: het is voor mij nooit anders geweest. Dat komt ook doordat Dai Dai N'tab in het team zit. Hij is mijn beste vriend. Ik heb nog niet zoiets gehad van: was het maar anders geweest. Het trainen gaat goed en de testen gaan goed. Ik voel me helemaal op mijn plek."

