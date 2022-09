De zaak rond Jumbo-topman Frits van Eerd, die verdachte is in een groot witwasonderzoek, heeft voorlopig geen gevolgen voor Jumbo-Visma. De supermarktketen is al acht jaar een van de hoofdsponsors van de gecombineerde schaats- en wielerploeg.

"Jumbo heeft ons voorgehouden dat we niet hoeven te vrezen voor de toekomst van de ploeg", zei directeur en coach Jac Orie van de schaatsploeg van Jumbo-Visma woensdag bij de presentatie van zijn team in Wolvega.

De 55-jarige Van Eerd werd twee weken geleden opgepakt, nadat zijn woning in Heeswijk-Dinther was doorzocht. De Brabander werd na vijf dagen weer vrijgelaten. Hij is een van de negen verdachten in een zaak die draait om het witwassen van geld en goederen, onder meer bij de sponsoring in de motorsport.

De schaatsers van Jumbo-Visma vernamen het nieuws over de algemeen directeur van hun belangrijkste geldschieter tijdens een trainingskamp. "Ik heb het bericht in groepsverband aan de rijders gebracht", liet Orie weten. "Wat wij te horen hebben gekregen van Jumbo, hebben we gedeeld met de ploeg. Namelijk dat het om de privépersoon Frits van Eerd gaat, niet om het concern Jumbo."

De ervaren schaatscoach erkent dat het "een vervelende situatie" is. "We leven allemaal mee met Jumbo en de familie Van Eerd. Natuurlijk was de zaak bij ons onderwerp van gesprek. Maar na een paar dagen zakte dat ook weer weg, want er moest weer getraind worden."

De politie deed op 13 september een inval bij het huis van Frits van Eerd. De politie deed op 13 september een inval bij het huis van Frits van Eerd. Foto: ANP

Kramer wil verbondenheid met Jumbo uitstralen

Van Eerd staat bekend als een groot sportliefhebber. Jumbo sponsort naast de schaats- en wielerploeg ook onder anderen Max Verstappen en IndyCar-coureur Rinus van Kalmthout.

De topman, die vorige week tijdelijk terugtrad als algemeen directeur van de supermarktketen, was de afgelopen jaren meestal present bij ploegpresentaties van Jumbo-Visma. Woensdag waren Jumbo-bestuurders Ton van Veen en Rogier Riemersma aanwezig in Wolvega.

Sven Kramer bedankte Van Veen en Riemersma vanaf het podium. "Jumbo zit in zwaar weer, daar hoeven we onze ogen niet voor te sluiten", zei de viervoudig olympisch kampioen, die na vorig seizoen stopte met schaatsen en sinds kort directeur business development bij Jumbo-Visma is. In die functie houdt hij zich onder meer bezig met commerciële zaken. "Het is belangrijk onze verbondenheid met Jumbo uit te stralen."

Volgens Antoinette de Jong is iedereen bij Jumbo-Visma "superblij" met Jumbo als sponsor. "Ze staan dicht bij de ploeg en betrekken ons overal bij", zegt de schaatsster, die aan haar vijfde seizoen begonnen is bij de geel-zwarte formatie. "Ik weet niet wat er precies met Frits gebeurd is, maar het was natuurlijk niet leuk om te zien. Ik ken Frits als een heel lieve en leuke man om mee samen te werken. Verder kan ik er weinig over zeggen."

Het sponsorcontract van Jumbo met de schaats- en wielerploeg loopt nog door tot en met minimaal 2024.