Voor het eerst in twaalf jaar werken de Nederlandse shorttrackers met een nieuwe bondscoach. Niels Kerstholt vervangt de succesvolle Jeroen Otter en dat is flink wennen, zeker voor ervaren rijders als Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt.

Natuurlijk is Kerstholt zich bewust van het risico dat hij nam toen hij afgelopen voorjaar 'ja' zei op de vraag of hij Otter wilde opvolgen. "We weten allemaal wat er in het voetbal gebeurt met een coach die het overneemt van een trainer die lang succesvol is geweest: binnen een jaar is zijn kop eraf", zegt de oud-shorttracker.

De 39-jarige Kerstholt twijfelde daarom wel even over het aanbod van schaatsbond KNSB. "Ik dacht: misschien moet eerst iemand anders het overnemen van Jeroen. Dan verpest diegene het en stap ik later in. Maar dat is toch geen instelling, geen manier van leven? Ik was een watje geweest als ik de baan om die reden niet had aangenomen."

En dus is de zesvoudig nationaal kampioen sinds een paar maanden belast met de zware erfenis van Otter, die na het olympische seizoen besloot om een sabbatical te nemen. "Ik begrijp dat er hoge verwachtingen zijn", zegt Kerstholt. "Ook bij de rijders. Ze waren jarenlang een bepaalde manier gewend en nu gaan dingen anders. Als er dan iets niet loopt, kijk je automatisch terug naar hoe het vroeger ging. Dat lijkt me logisch."

Blikvangers Schulting en Knegt maken er geen geheim van dat de overgang naar een nieuwe bondscoach niet probleemloos verloopt. "Ik moet er wel even aan wennen", zegt Knegt, die tussen 2010 en 2014 nog ploeggenoot was van Kerstholt. "We verschillen soms van mening over welke oefeningen het best zijn in de trainingen. Maar voor Niels is natuurlijk ook alles nieuw."

Volgens Schulting is Kerstholt wat chaotischer dan Otter. "En ik ben een sporter die van structuur houdt. Het is dus zoeken voor mij. Wie is Niels en wat wil hij bereiken? En wat vind ik van zijn trainingen? Het is goed om daar open en eerlijk met elkaar over te zijn, maar er zijn de afgelopen tijd af en toe wel frustraties geweest."

Niels Kerstholt was de afgelopen vier jaar jeugdcoach. Foto: ANP

Schulting stond in de zomer soms huilend op de ijsbaan

Na de zomervakantie merkte Schulting dat ze opeens met tegenzin naar Thialf ging. Kerstholt koos in die opbouwfase voor een trainingsschema met een maand lang veel vaste patronen. "Ik wist weken van tevoren al hoe mijn dagen eruit zouden gaan zien", zegt de drievoudig olympisch kampioene. "Er zat geen verrassing in, het werd te monotoon, te saai, ik verveelde me. Dat viel me mentaal zwaar. Soms begon ik op het ijs uit het niets te huilen."

In het verleden was ze direct naar Otter gestapt. "Jeroen was voor mij veel meer dan een coach. Hij was mijn klankbord. Ik kon bij hem al mijn onzekerheden en alles waar ik mee zat eruit gooien. Bij Niels doe ik dat nog niet zomaar."

Uiteindelijk ging Schulting wel in gesprek met Kerstholt. De uitkomst was dat er meer afwisseling in het trainingsprogramma kwam. "We hebben wat kleine aanpassingen gedaan, om Suzanne mentaal frisser te maken", zegt Kerstholt. "Ik sta altijd open voor feedback, maar soms denk ik wel: hou nou even je kop dicht en probeer het maximale te halen uit wat je moet doen op het ijs. Het moet niet zo zijn dat de sporters het programma bepalen. Dat gaat ook niet gebeuren."

Volgens Kerstholt heeft hij er samen met zijn eveneens nieuwe assistent Annie Sarrat wel bewust voor gekozen om het roer niet radicaal om te gooien. "Maar ik kan niet het oude programma kopiëren, dat zou niet goed zijn. Want alleen Jeroen Otter kan de aanpak van Jeroen Otter top uitvoeren."

Suzanne Schulting won in februari twee keer olympisch goud in Peking. Suzanne Schulting won in februari twee keer olympisch goud in Peking. Foto: ANP

Rijders konden niet meepraten over nieuwe coach

Een terugkeer van Otter als bondscoach hangt voorlopig nog boven het shorttrackteam. De 58-jarige Amsterdammer zal dit seizoen één dag per week als klankbord fungeren voor Kerstholt en de rijders. Wat er na de winter gebeurt, is onduidelijk. "Ik ben aangenomen als bondscoach voor de langere termijn. Dat is hoe ik het te horen heb gekregen", zegt Kerstholt.

Het zijn keuzes die de schaatsbond ruim na afloop van de olympische winter nam zonder overleg met de toprijders. "Ik stond er wel versteld van dat wij geen inspraak hebben gehad", zegt Knegt.

Schulting: "Ik heb aan de bond laten weten dat ik graag had willen meepraten over wie de nieuwe coach zou worden. Het is jammer dat dat niet gebeurd is. Maar we moeten nu verder met Niels. Ik wil komend seizoen heel goed zijn en medailles winnen. Ik heb er absoluut vertrouwen in dat dat kan onder Niels. Maar ik kan nu nog niet zeggen of hij me fit kan krijgen voor de belangrijkste wedstrijden van het jaar, de EK en de WK. Dat is afwachten."

Knegt heeft er ook vertrouwen in dat de samenwerking met Kerstholt succesvol kan zijn. De 33-jarige Fries, die wil doorgaan tot en met de Spelen van 2026, reed een maand geleden in een training zijn snelste rondetijd ooit in Thialf. "Voor mij had een trainerswissel niet gehoeven. Maar als je twaalf jaar bijna altijd hetzelfde hebt gedaan, is het misschien wel goed om het een keer op een andere manier te proberen."