Kunstrijden was lang een vergeten sport in Nederland. Lindsay van Zundert zorgde afgelopen winter voor een opleving door als eerste Nederlandse kunstrijdster in 46 jaar op de Olympische Spelen te staan. Nu wil schaatsbond KNSB met behulp van een nieuw nationaal trainingscentrum ook in deze ijssport bij de wereldtop gaan horen.

Als de kersverse disciplinemanager kunstrijden bij de KNSB is Niki Wories trots op het nieuwe nationale trainingscentrum dat de schaatsbond anderhalve week geleden opende. Als net gestopte kunstrijdster voelt de zesvoudig Nederlands kampioene ook iets anders. "Ik ben superjaloers op de sporters die in dit centrum kunnen trainen", zegt ze in Thialf. "Ik heb dit nooit gehad."

Wories verhuisde in 2015 op negentienjarige leeftijd van haar geboorteplaats Almere naar het Canadese Montreal. Ze sprak amper Frans en kende er niemand, maar om haar olympische droom na te jagen zag ze geen andere keuze. De faciliteiten in Nederland waren niet goed genoeg om verder te komen in haar sport.

Inmiddels trainen talenten Tessel Clercx, Ymke Jagersma, Loïs Libregts, Emilie Schop en Nicola Todeschini al drie maanden dagelijks onder de beste omstandigheden in hun nieuwe woonplaats Heerenveen. Hun coach is grootheid Aljona Savchenko, zesvoudig wereldkampioene en enkelvoudig olympische kampioene in het paarrijden.

"Tot vier jaar geleden voelde het alsof kunstrijden een ondergeschoven kindje was bij de KNSB. Langebaanschaatsen en shorttrack zitten natuurlijk veel meer in de Nederlandse cultuur", zegt Wories. "Daarom is het een grote stap dat dit trainingscentrum puur voor het kunstrijden is opgezet. De rijders krijgen zo het idee dat de KNSB met hen strijdt voor een betere toekomst voor het kunstschaatsen in Nederland. Ik heb me vroeger meer alleen gevoeld in die strijd."

Lindsay van Zundert was in Peking de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds 1976. Foto: Getty Images

KNSB heeft ambitieuze doelstelling voor kunstrijden

Remy de Wit geeft bij de toost op het nieuwe trainingscentrum een duidelijke doelstelling mee. "Onze ambitie is groot: we willen ons straks ook in deze tak van de schaatssport kunnen meten met de wereldtop", zegt de technisch directeur van de KNSB. "Ik vind dat binnen een bond elke sport voldoende aandacht en gelijke kansen moet krijgen. Door dit centrum is dat nu het geval voor het kunstrijden."

Kunstrijden is mondiaal met afstand de populairste ijssport. In Nederland was het de afgelopen decennia vooral de sport van onverschilligheid, ruzies en matige resultaten. Icoon Joan Haanappel richtte in 2008 zelfs een eigen talentenfonds (Stichting Kunstrijden Nederland, of SKN) op, zo boos was ze over het gebrek aan aandacht voor 'haar' sport bij de KNSB.

Samen met Sjoukje Dijkstra, de olympisch kampioene van 1964, had Haanappel het grote doel om voor het eerst sinds 1976 weer een Nederlandse kunstrijdster op de Spelen te krijgen. Afgelopen februari kregen ze hun zin. De door de SKN gesteunde Van Zundert mocht naar Peking en werd daar achttiende. "Mijn droom is uitgekomen nu NOC*NSF kunstrijden als een volwaardige sport ziet", zei Haanappel begin dit jaar tegen NU.nl. "Maar ik wil niet zeggen dat mijn werk voltooid is, want kunstrijden moet in Nederland nog veel groter worden."

Dat vond De Wit ook toen hij 4,5 jaar geleden begon als technisch directeur bij de KNSB. De oud-basketbalcoach besloot na vele gesprekken dat een centrale trainingslocatie voor Nederlandse kunstrijders de manier was om dat te bereiken. Het was een keuze die voor flink wat weerstand zorgde, ook bij de stichting van Haanappel.

"SKN was jaren geleden de eerste partij met wie ik dit plan besprak", zegt De Wit. "Ik heb toen al afgesproken dat we het niet eens hoeven te zijn op sporttechnisch gebied - en we hebben nog steeds verschillende visies - maar dat we elkaar niet in de weg moeten zitten. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Maar uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk voor topsport bij de KNSB. En vanaf het begin was het duidelijk dat dit nationale trainingscentrum er zou komen."

Lindsay van Zundert begint seizoen in Oberstdorf Van Zundert komt donderdag voor het eerst in actie bij de Nebelhorn Trophy, een wedstrijd van het tweede niveau die meetelt voor de wereldranglijst.

Van Zundert zal in Oberstdorf voor het eerst haar nieuwe korte en vrije kür laten zien.

Van Zundert richt zich deze winter vooral op de EK in Boedapest (22-28 januari) en de WK in Montreal (18-24 maart).

Van Zundert verhuist niet naar Heerenveen

Het was vanaf het begin ook duidelijk dat Van Zundert er geen behoefte aan had om over te stappen naar het centrum in Thialf. De beste Nederlandse kunstrijdster, die haar seizoen donderdag begint bij de Nebelhorn Trophy in het Duitse Oberstdorf, is zeer tevreden over haar eigen team en ziet een verhuizing naar Heerenveen niet zitten.

"Ik heb thuis alles wat ik nodig heb om verder te komen, dus waarom zou ik overstappen?", zei Van Zundert in maart bij de WK in Montpellier tegen Schaatsen.nl. "Het kost veel tijd om op en neer te reizen naar Heerenveen. Ik heb een fysio in de buurt, Joan Haanappel is er altijd voor me, mijn coach Carine Herrygers zit in België: het is allemaal ideaal. Met deze mensen wil ik ook de komende vier jaar door, tot de Spelen van Milaan."

Na de WK sprak De Wit met Van Zundert om te kijken of het trainingscentrum in Thialf misschien toch een toevoegde waarde kan zijn voor de Brabantse. De uitkomst van dat overleg is dat Van Zundert haar eigen programma draait, maar af en toe wel in Heerenveen zal zijn.

"Ik wil het niet invullen voor Lindsay, maar ik denk dat ze na de WK wat dingen heeft gezegd waar ze misschien wat langer over had moeten nadenken", zegt De Wit. "En ik moet ook de hand in eigen boezem steken: we hadden het als bond misschien niet duidelijk genoeg besproken met Lindsay en haar team. Dat hebben we inmiddels wel gedaan en nu gaan we samen uitzoeken hoe vaak ze hier kan zijn, samen met haar coaches."

De Wit benadrukt dat het nationale trainingscentrum vooral bedoeld is voor de volgende generatie kunstrijders, die op de Spelen van 2030 of 2034 voor succes moet zorgen. "Er ligt hier een heel grote uitdaging. Voor een groot project als dit heb je zeker acht jaar nodig", zegt bondscoach Savchenko. "Het doel is om van kunstrijden een grotere sport te maken in Nederland. Ik hoop dat er in Thialf ooit even hard gejuicht wordt voor onze sport als voor het langebaanschaatsen."