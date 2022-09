Sven Kramer blijft in een managementfunctie verbonden aan Team Jumbo-Visma. De meervoudig wereldkampioen, die na de Spelen van Peking een punt zette achter zijn schaatscarrière, wordt per direct directeur Business Development bij de ploeg.

De 36-jarige Kramer gaat deel uitmaken van de directie van de gecombineerde schaats- en wielerploeg, al richt hij zich vooral op de schaatstak. Hij gaat zich bezighouden met de zakelijke ondersteuning van de schaatsploeg en wil zijn netwerk inzetten voor verdere commerciële groei.

Het is geen verrassing dat Kramer verbonden blijft aan Jumbo-Visma. Na zijn afscheid afgelopen winter lieten de Fries en de ploeg al weten dat de intentie was om samen verder te gaan. De afgelopen maanden spraken ze over een nieuwe rol. "Dat was een leerzame ontdekkingsreis met elkaar in een andere setting dan voorheen", zegt Kramer over die gesprekken.

"We hebben er de tijd voor genomen om te zorgen dat iedereen in zijn kracht staat. En daar zullen we overigens de tijd voor blijven nemen. Het is belangrijk dat we het allerbeste in elkaar naar boven blijven halen."

Sven Kramer in 2018 met Jac Orie. Sven Kramer in 2018 met Jac Orie. Foto: ANP

'Sven kan van grote waarde zijn'

Algemeen directeur Richard Plugge is blij dat Kramer behouden blijft voor Jumbo-Visma. Hij benadrukt dat de viervoudig olympisch kampioen tijdens diens carrière al een "ambassadeur" was voor de ploeg en de sport in het algemeen. "Sven kan met zijn netwerk, mentaliteit en ervaring in de topsport een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere groei van ons team."

De nieuwe functie van Kramer betekent dat hij blijft samenwerken met Jac Orie, die sinds 2014 zijn coach was. Kramer kwam dat jaar over van schaatsploeg TVM.

"Het is erg mooi dat we nu met elkaar weer een nieuwe fase ingaan, waarbij de basis eigenlijk hetzelfde blijft: het beste in elkaar naar boven halen", vertelt Orie. "Sven is een persoonlijkheid die altijd het allerbeste nastreeft. En ik denk dat hij daarmee ook binnen de gehele organisatie - en de schaatsploeg in het bijzonder - in deze nieuwe rol van grote waarde kan zijn."