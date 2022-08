Ireen Wüst blijft na het beëindigen van haar eigen schaatscarrière actief in de sportwereld. De succesvolste olympiër aller tijden gaat haar ervaring inzetten om jonge talenten te begeleiden.

De 36-jarige Wüst gaat drie dagen per week aan de slag bij opleidingsinstituut TalentNED, dat talenten begeleidt in het schaatsen, wegwielrennen en mountainbiken. Wüst behoorde tussen 2018 en 2020 zelf tot de senioren-schaatsploeg van TalentNED.

"Ik vind het fantastisch om met mijn achttien jaar aan ervaring in de topsport de talenten van de toekomst verder te helpen", aldus de zesvoudig olympisch kampioene. "Tijdens mijn topsportcarrière had ik ook graag iemand met veel ervaring in de topsport om mij heen willen hebben."

"Tijdens je topsportperiode heb je natuurlijk coaches, fysio's en deskundigen op het gebied van voeding. Maar er zijn nog zoveel meer facetten om te leren als topsporter. In mijn nieuwe functie ga ik mijn best doen om alle talenten te leren om 24/7 topsporter te zijn, met alles wat daarbij komt kijken."

Bij TalentNED wordt Wüst herenigd met directeur Gerard Kemkers, met wie ze negen seizoenen samenwerkte bij TVM. Naast haar werk bij TalentNED start Wüst een masteropleiding in coaching op het Johan Cruijff Institute.

Wüst beëindigde begint dit jaar haar succesvolle loopbaan van bijna zeventien jaar. De Brabantse werd daarin onder meer 22 keer wereldkampioene, 8 keer Europees kampioene en 22 keer Nederlands kampioene.