Drievoudig olympisch medaillewinnaar Kim Min-seok heeft van de Koreaanse schaatsunie (KSU) een schorsing gekregen van achttien maanden. De 23-jarige schaatser is bestraft vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeluk op het nationaal trainingscentrum nabij Seoel terwijl hij gedronken had.

Kim botste op 22 juli na een verjaardagsfeest met zijn auto tegen een afzetting op het terrein van het trainingscomplex. De Zuid-Koreaan gaf medeschaatsers Chung Jae-woong, Chung Jae-won en Jeong Seon-kyo een lift naar huis. De schaatsers liepen terug naar hun kamers zonder melding te maken van het ongeval, dat werd vastgelegd door een bewakingscamera op het terrein.



De vier schaatsers zijn alsnog bestraft door schaatsbond KSU. De schorsingen variëren van twee tot achttien maanden. Ook de hoofdcoach van Koreaanse ploeg, Kim Jin-su, kreeg een jaar schorsing omdat hij geen toezicht had gehouden.

Chung Jae-woong kreeg een schorsing van twaalf maanden, omdat hij eerder op de avond net als Kim onder invloed achter het stuur zat. Chung Jae-won en Jeong werden voor twee maanden geschorst.

"Voor een atleet kan een schorsing van anderhalf jaar een bedreiging zijn voor zijn carrière", zei het hoofd van de tuchtcommissie van de KSU. "In het geval van Kim Min-seok hebben we wel gekeken naar zijn staat van dienst als winnaar van olympische medailles."

Kim won zowel op de Winterspelen van 2018 (Pyeongchang) als 2022 (Peking) brons op de 1.500 meter. Samen met Chung Jae-won pakte hij in Pyeongchang zilver op de ploegenachtervolging. Chung Jae-won veroverde ook zilver op de massastart in Peking. De Winterspelen van 2026 in Italië komen voor de Zuid-Koreanen niet in gevaar.