Koen Verweij beëindigt zijn schaatscarrière. In een interview met De Telegraaf laat de 31-jarige Noord-Hollander woensdag weten dat hij vanwege lichamelijke klachten niet meer het topniveau haalt dat hij graag zou willen.

"Uit medische onderzoeken is gebleken dat mijn lichaam, en dan met name mijn rug, het gewoon niet meer aankan. Ik ben ook niet iemand die dan maar gaat meedoen voor spek en bonen, omdat ik het zo leuk vind om rondjes te rijden", zegt Verweij tegen De Telegraaf.

"Als ik aan de start sta, wil ik strijden om eremetaal en het liefst grenzen verbreken. Nu dat niet meer kan, blijft er voor mij één optie over: stoppen."

Verweij noemt het winnen van de wereldtitel allround in 2014 in Thialf als hoogtepunt van zijn carrière. Datzelfde jaar won hij bij de Winterspelen in Sotsji goud op de ploegachtervolging en pakte hij zilver op de 1.500 meter.

Vier jaar later won hij twee bronzen plakken (massastart en ploegachtervolging) tijdens de Spelen van Pyeongchang. De Noord-Hollander wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen die begin dit jaar in Peking werden gehouden.

Eerder deze week werd bekend dat de relatie van Verweij met schaatsster Jutta Leerdam na ruim vijf jaar voorbij is. De twee zetten enkele jaren geleden een eigen ploeg op (Worldstream Corendon), die dit voorjaar werd opgeheven nadat Leerdam was overgestapt naar Jumbo-Visma.