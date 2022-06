Stien Kaiser is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden. De Zuid-Hollandse werd in 1967 als eerste Nederlandse vrouw wereldkampioen allround en veroverde vier olympische medailles, waaronder goud op de Spelen van 1972 in Sapporo. Dit is haar carrière in foto's.

Stien Kaiser tijdens het NK allround van 1965, waar ze haar titel prolongeerde. Stien Kaiser tijdens het NK allround van 1965, waar ze haar titel prolongeerde. Foto: ANP

In 1967 wordt Kasier (rechts op de foto) in Deventer als eerste Nederlandse vrouw ooit wereldkampioen allround. Ans Schut (links op de foto) eindigt als vijfde. In 1967 wordt Kasier (rechts op de foto) in Deventer als eerste Nederlandse vrouw ooit wereldkampioen allround. Ans Schut (links op de foto) eindigt als vijfde. Foto: Getty Images

Kaiser wordt in totaal twee keer wereldkampioen allround. Kaiser wordt in totaal twee keer wereldkampioen allround. Foto: ANP

In 1968 verovert Kaiser (rechts) olympisch brons op de 3 kilometer in Grenoble. Het goud is voor Ans Schut en de Finse Kaija Mustonen pakt zilver. In 1968 verovert Kaiser (rechts) olympisch brons op de 3 kilometer in Grenoble. Het goud is voor Ans Schut en de Finse Kaija Mustonen pakt zilver. Foto: Nationaal Archief

Kaiser (links) en Atje Keulen-Deelstra tonen hun medailles tijdens de Spelen van 1972 in Sapporo. Kaiser (links) en Atje Keulen-Deelstra tonen hun medailles tijdens de Spelen van 1972 in Sapporo. Foto: ANP

In 1968 werd Kaiser geridderd. In 1968 werd Kaiser geridderd. Foto: ANP

Kaiser juicht na haar gouden 3 kilometer tijdens de Spelen in Sapporo. Kaiser juicht na haar gouden 3 kilometer tijdens de Spelen in Sapporo. Foto: ANP