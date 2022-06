Kai Verbij heeft dinsdag de sportiviteitsprijs ontvangen van het internationaal olympisch comité (IOC) voor zijn actie bij een wissel op de Olympische Spelen in Peking. De wereldkampioen liet zijn tegenstander Laurent Dubreuil op de 1.000 meter voorgaan op de kruising om te voorkomen dat die hinder van hem ondervond.

De 27-jarige Verbij kwam op gelijke hoogte met Dubreuil uit de binnenbocht. Omdat de rijder uit de buitenbocht op een kruising altijd voorrang heeft, moest de Nederlander zijn Canadese tegenstander voorlaten. Dat deed hij zonder aarzelen.

Dubreuil snelde vervolgens naar de zilveren medaille, terwijl Verbij met de langzaamste tijd over de meet kwam in de National Speed Skating Oval in Peking. De rijder van Jumbo-Visma was op voorhand een van de favorieten voor de olympische titel. Die ging uiteindelijk naar Thomas Krol.

Verbij zei na afloop van zijn dramatische wissel dat hij geen andere keuze had dan inhouden. "Ik weet zeker dat ik het niet gehaald had en dat ik een diskwalificatie zou hebben gekregen. Ik had voor mijn eigen hachie kunnen gaan door vol gas te geven op de kruising, maar voor mijn gevoel had Laurent dan in moeten houden. En zo ben ik gewoon niet."

Het IOC nomineerde Verbij vervolgens voor de sportiviteitsprijs, die sinds de Olympische Spelen in Tokio wordt uitgereikt. Fans wereldwijd mochten vervolgens stemmen op hun favoriete actie, waarna Verbij als winnaar uit de bus kwam.

De Nederlander mag 50.000 dollar (ruim 47.000 euro) schenken aan een zelfgekozen liefdadigheidsinstelling. Verbij koos voor UNICEF, dat zich inzet voor kinderen in oorlogsgebieden, zoals in Oekraïne.