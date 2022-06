Kim Jae-youl is de opvolger van Jan Dijkema als voorzitter van de internationale schaatsfederatie (ISU). De Zuid-Koreaan kreeg tijdens het congres van de federatie in de Thaise stad Phuket de meeste stemmen.

Op voorhand had de 77-jarige Dijkema al aangekondigd dat hij zijn voorzitterschap niet wilde verlengen. Hij was sinds 2016 voorzitter van de federatie en was na Pim Mulier (1892-1895) en Gerrit van Laer (1937-1945) de derde voorzitter uit Nederland.

De 53-jarige Kim behaalde 77 van de 119 stemmen en versloeg daarmee de drie andere kandidaten. Naast de Zuid-Koreaan hadden de Amerikaanse Patricia St. Peter, de Finse Susanna Rahkamo en de Serviër Slobodan Delic zich verkiesbaar gesteld.

"Ik ben heel verrast door jullie overweldigende steun", reageerde Kim in zijn speech. "Ik wil een voorzitter zijn voor alle landen, ongeacht hoe groot die zijn en uit welke regio ze komen. We zijn een familie, samen kunnen we onze sport laten groeien."

Kim is het eerste ISU-hoofd dat van buiten Europa komt sinds de oprichting van de organisatie in 1892. Hij was sinds 2016 een van de tien leden van de ISU-raad, het uitvoerende orgaan van de federatie.

Eerder was Kim voorzitter van de Zuid-Koreaanse schaatsbond (van 2011 tot 2016) en was hij betrokken bij het organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang. Vier jaar eerder was hij het hoofd van de Zuid-Koreaanse delegatie op de Winterspelen van 2014 in Sotsji.