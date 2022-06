De internationale schaatsfederatie ISU gaat de minimumleeftijd voor deelname aan seniorencompetities verhogen van vijftien naar zeventien jaar. Het voorstel van het bestuur werd dinsdag met grote meerderheid (honderd stemmen voor, zestien stemmen tegen) aangenomen op een congres in de Thaise stad Phuket.

De minimumleeftijd wordt de komende jaren stap voor stap verhoogd. Met ingang van 2024/2025 moet een schaatser minimaal zeventien jaar zijn om onder meer aan de Olympische Spelen te kunnen meedoen.

"Dit is een heel belangrijke beslissing, een historische beslissing zelfs", zei Jan Dijkema, de vertrekkende voorzitter van de ISU. De federatie wil met de regelwijziging "de fysieke en mentale gezondheid van de schaatsers beschermen".

De verhoging van de minimumleeftijd komt enkele maanden na de geruchtmakende dopingzaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Ze was vijftien jaar toen ze in februari meedeed aan de Spelen in Peking.

Valieva leidde Rusland naar het goud in de landenwedstrijd, maar een dag later kwam naar buiten dat ze eind vorig jaar positief had getest op het verboden middel trimetazidine. Het leidde tot een dagenlange rel.

Er was tijdens de Winterspelen in Peking veel te doen om Kamila Valieva. Er was tijdens de Winterspelen in Peking veel te doen om Kamila Valieva. Foto: Getty Images

Valieva werd als beschermde persoon gezien

Het Russische antidopingbureau RUSADA besloot Valieva voorlopig te schorsen, waarna die uitsluiting via een beroepszaak ongedaan werd gemaakt. Het IOC, de ISU en het mondiale antidopingbureau WADA gingen daartegen in beroep bij het CAS.

Het sporttribunaal wees er vervolgens op dat Valieva vanwege haar jonge leeftijd in de WADA-regels als beschermde persoon wordt gezien. De Russin, die beweert dat het verboden middel in haar lichaam terechtkwam door een slok uit het glas van haar opa, mocht haar olympische deelname daardoor voortzetten.

Dat liep uit op een drama. Valieva begon als topfavoriete aan de individuele wedstrijd, waarin ze tijdens haar vrije kür ten val kwam. Ze moest genoegen nemen met de vierde plek en was in tranen. De dopingzaak loopt nog steeds.