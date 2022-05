Kjeld Nuis heeft zijn contract bij Team Reggeborgh dinsdag met drie jaar verlengd. De drievoudig olympisch kampioen ligt nu tot en met de Olympische Winterspelen van 2026 vast bij de schaatsploeg van trainer Gerard van Velde.

"Sinds mijn overstap naar Reggeborgh heb ik nog geen dag spijt gehad. Ik wil het als ploeg nooit meer anders", zegt de 32-jarige Nuis. "Hoe gaaf is het dan dat we samen een stip op de horizon kunnen zetten en de Olympische Spelen van 2026 als doel nemen. Ik ben blij en trots dat ze me die kans geven."

Nuis maakte twee jaar geleden de overstap van Jumbo-Visma naar Reggeborgh. Hij piekte dit jaar door in februari bij de Olympische Winterspelen in Peking zijn olympische titel op de 1.500 meter te prolongeren. Het succes in China heeft Nuis geïnspireerd om door te gaan tot en met de volgende Winterspelen.

"Ik heb weer gevoeld hoe ontzettend gaaf de Olympische Spelen zijn", zegt de schaatser, die in 2020 samen met de inmiddels gestopte Ireen Wüst naar Reggeborgh trok. "Op het moment dat wij daar binnenkwamen, hadden we het gevoel van: dit gaan we doen. Zo magisch. Zij is nu 36, dat is net zo oud als ik over vier jaar in Milaan ben. En als ik nog iets wil, dan is het een olympische titel in Milaan."

In dienst van Jumbo-Visma boekte Nuis zijn grootste successen. De Zuid-Hollander pakte vier keer goud bij de WK afstanden en maakte op de Spelen van 2018 indruk door op de 1.000 en de 1.500 meter de olympische titel te veroveren. Namens Reggeborgh werd Nuis dit jaar Europees kampioen op de 1.500 meter.

Kjeld Nuis prolongeerde in Peking zijn olympische titel op de 1.500 meter. Kjeld Nuis prolongeerde in Peking zijn olympische titel op de 1.500 meter. Foto: EPA

Nuis gaat zich ook richten op ploegenachtervolging

In de aanloop naar de Spelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo gaat Nuis zich niet alleen op de 1.000 en 1.500 meter richten, want hij wil definitief ook een rol gaan spelen op de ploegenachtervolging. Nederland stelde in Peking zwaar teleur op dat onderdeel en door het schaatspensioen van Sven Kramer komt er een plek vrij.

"Ik wil heel graag deel uitmaken van een team met Marcel Bosker en Patrick Roest waar we dezelfde tactiek gebruiken als Noorwegen en Amerika deden met het duwen. Ik weet zeker dat wij dat ook kunnen en wil er graag voor trainen", aldus Nuis.

Trainen met Bosker en Roest voor de ploegenachtervolging zal komend seizoen geen probleem worden, want beide schaatsers maakten onlangs de overstap van Jumbo-Visma naar Reggeborgh. Zowel Roest als Bosker tekende voor twee jaar.

Het internationale schaatsseizoen begint in november met een wereldbeker in het Noorse Stavanger. In maart 2023 staan in Heerenveen de WK afstanden op het programma.