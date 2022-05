De langebaanschaatsers rijden komende winter twee internationale wedstrijden in Heerenveen: een wereldbeker in november en de WK afstanden begin maart. De wereldkampioenschappen per afstand zijn voor het eerst in acht jaar weer het sluitstuk van het seizoen.

De afgelopen jaren stonden de WK afstanden altijd half februari op het programma. Die verandering werd vanaf 2015 doorgevoerd, zodat het toernooi op dezelfde plek op de kalender kwam als eens in de vier jaar de Olympische Spelen.

De wereldbekerfinale werd daardoor het laatste internationale toernooi van het seizoen, maar komende winter is dat evenement al van 17 tot en met 19 februari 2023 in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De WK afstanden is van 2 tot en met 5 maart in Thialf.

Het internationale schaatsseizoen begint met een wereldbeker in het Noorse Stavanger (11-13 november). Een week later is de tweede World Cup in Heerenveen (18-20 november).

Opvallend aan de ISU-kalender is dat beide wereldbekerweekenden in december in het Canadese Calgary zijn. Dat betekent dat er volgend seizoen geen internationale wedstrijden zijn in Salt Lake City, de snelste baan ter wereld. Tomaszów Mazowiecki krijgt ook twee World Cups.

Het gecombineerde EK allround en EK sprint is, onder voorbehoud, van 6 tot en met 8 januari in het Noorse Hamer.