Bondscoach Jeroen Otter doet in het aankomende shorttrackseizoen een stap terug. In die periode zal oud-shorttracker Niels Kerstholt hem vervangen.

De 57-jarige Otter blijft tijdens zijn sabbatical wel één dag per week als klankbord bij het nationale team betrokken. De KNSB zal in overleg met Kerstholt nog een assistent-coach en teammanager aanstellen om de staf te completeren.

Otter is sinds 2010 bondscoach. Onder zijn leiding nestelden de Nederlandse shorttrackers zich tussen de wereldtop. In februari werden tijdens de Olympische Spelen in Peking vijf medailles behaald, waarvan twee gouden.

Er waren ook tegenslagen, met als dieptepunt het overlijden van Lara van Ruijven in 2020. "Het zijn twaalf intense jaren geweest, die veel van ons allen hebben gevraagd. Het is nu, in het jaar na de Spelen van Peking, een goed moment om een beetje afstand te nemen", zegt Otter.

"Het komende jaar blijf ik als klankbord beschikbaar voor Niels en de nieuwe staf. Ik loop al wat langer mee en word ook een jaartje ouder, terwijl de atleten gemiddeld van dezelfde leeftijd zijn. Het is goed om na te denken hoe je nog van meerwaarde voor dat team kan zijn en ik ben de KNSB dankbaar voor het creëren van deze luxe positie."

Niels Kerstholt nam na de Olympische Spelen van 2014 afscheid als shorttracker. Niels Kerstholt nam na de Olympische Spelen van 2014 afscheid als shorttracker. Foto: ANP

Schulting heeft begrip voor keuze van Otter

Vervanger Kerstholt deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en nam na de Winterspelen van 2014 in Sotsji afscheid. Op zijn erelijst prijken onder meer één wereldtitel (op de relay) en vier gouden EK-medailles.

Suzanne Schulting zegt dat ze het liefst met Otter was doorgegaan, maar ook dat ze begrip heeft voor het besluit van de bondscoach om in het nieuwe seizoen een stap terug te doen.

"Hij doet dit werk al eventjes, het is logisch dat hij even rust neemt en op zoek gaat naar nieuwe prikkels", zegt ze. "Als je altijd blijft doen wat je deed, krijg je wat je hebt. De concurrentie zit niet stil en ik wil graag over vier jaar weer met een x-aantal medailles terugkeren van de Spelen."

Sjinkie Knegt is het met haar eens. "Hij doet dit werk al twaalf jaar met veel plezier en passie. Als hij in de toekomst nog veel wil betekenen voor ons team, dan is het goed dat hij nu een klein stapje terug doet. Ik denk dat hij er niet verkeerd aan doet."