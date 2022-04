Schaatsploeg Worldstream Corendon houdt op te bestaan. Door het vertrek van Jutta Leerdam, die voor twee jaar getekend heeft bij Jumbo-Visma, mist het team de basis om door te gaan.

"Wij willen altijd het maximale uit onszelf halen", zegt Koen Verweij, de oprichter en directeur van Worldstream Corendon, dinsdag in een persbericht. "We doen het niet voor minder. Daarom hebben we op dit moment bewust de keuze gemaakt om de komende jaren niet door te gaan."

Eind maart werd al bekend dat de talentvolle Merel Conijn Worldstream Corendon verruilt voor Jumbo-Visma. Dinsdag volgde Leerdam, het boegbeeld van de ploeg. Daarnaast gaat Lex Dijkstra naar Reggeborgh.

De 23-jarige Leerdam zette Worldstream Corendon twee jaar geleden zelf op, samen met haar vriend Verweij. Eerst heette de ploeg NXTGEN, vervolgens werd Worldstream eind 2020 naamgever en Corendon sloot zich een jaar later aan.

Leerdam regelde er veel zelf, trainde onder coach Kosta Poltavets en had succes bij het team. Afgelopen seizoen werd Leerdam wereldkampioen sprint en op de Spelen in Peking pakte ze olympisch zilver op de 1.000 meter. "Wij zijn iedereen die de afgelopen jaren onderdeel is geweest van het team ontzettend dankbaar", zegt Leerdam in het persbericht.

Jutta Leerdam in kleding van haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma. Jutta Leerdam in kleding van haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma. Foto: Jumbo-Visma

'Nieuwe aanpak wierp vruchten af'

Verweij lijkt nog wel een kleine slag om de arm te houden als het gaat om de verre toekomst. "We willen niet alleen de volgende generatie op het ijs zijn, maar ook daarbuiten. En daarbij willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor moeten we achter de schermen ook de juiste voorwaarden creëren", aldus Verweij, die net als Leerdam benadrukt trots te zijn op de prestaties van Worldstream Corendon in de afgelopen seizoenen.

"De sfeer in het team was altijd goed en dat zorgde ervoor dat iedereen boven zichzelf kon uitstijgen. We gingen voor een nieuwe aanpak en dat wierp zijn vruchten af."

Overigens is nog niet bekend wat de 31-jarige Verweij zelf gaat doen. De viervoudig olympisch medaillewinnaar reed ook voor Worldstream Corendon, maar slaagde er niet in zich te plaatsen voor de Spelen in Peking. Ook schaatsers als Dione Voskamp, Isabelle van Elst en Thomas Geerdinck hebben nog geen nieuwe ploeg.