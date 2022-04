Jutta Leerdam verruilt haar ploeg Worldstream-Corendon voor Jumbo-Visma, zo heeft ze dinsdag aan De Telegraaf bevestigd. De wereldkampioene sprint heeft na maandenlange gesprekken voor twee jaar getekend.

"Ik heb best wel een tijdje zitten te wikken en wegen, omdat dit voor mij een grote beslissing is geweest. Uiteraard wordt er in zo'n traject ook stevig onderhandeld over het contract, maar onder aan de streep luister ik vooral naar mijn gevoel", zegt ze tegen De Telegraaf.

"Ik kies nooit sec voor zekerheid, maar altijd voor de route waarvan ik denk dat die het beste is voor mijn ontwikkeling. Op dit moment biedt Jumbo-Visma die."

De 23-jarige Leerdam zette Worldstream-Corendon twee jaar geleden zelf op, samen met haar vriend Koen Verweij. Ze regelde er veel zelf en trainde onder coach Kosta Poltavets.

Bij Jumbo-Visma gaat ze met Jac Orie samenwerken en wordt ze het nieuwe uithangbord. De ploeg is flink veranderd, want Sven Kramer, Patrick Roest, Marcel Bosker, Carlijn Achtereekte en Joy Beune zijn allemaal vertrokken.

'Jumbo-Visma is een geoliede machine'

Leerdam heeft een goed gevoel bij Orie. "Ik wil mijn motor nóg verder uitbreiden om tot mooiere resultaten te komen, en dat is juist een aspect waarin Jac waanzinnig goed is onderlegd. En hij is net als ik een Westlander, hè", zegt ze.

"Qua communicatie zijn wij best wel direct en duidelijk, daardoor voelt het ook op persoonlijk vlak vertrouwd. Los daarvan heeft dit team heel veel kennis in huis en functioneert het als een geoliede machine. Ik vind het interessant hoe ik dat in de praktijk ga ervaren."

Leerdam pakte afgelopen seizoen naast de wereldtitel sprint ook olympisch zilver op de 1.000 meter. Bij Jumbo-Visma wil ze een goede basis leggen in de aanloop naar de Winterspelen van 2026 in Italië.