Jan Coopmans heeft nog geen maand na zijn vertrek als schaatsbondscoach een nieuwe functie te pakken bij de KNSB. De 64-jarige Nederlander gaat aan de slag als talentencoach bij het team van Midden-Oost.

Op 31 maart werd bekend dat Coopmans weg moest als bondscoach. Dat was geen verrassing na zijn teleurstellende prestaties met de olympische schaatsploeg op de Winterspelen in Peking, waarbij er veel kritiek was op de werkwijze en communicatie van Coopmans.

Bij het bekendmaken van het vertrek van de bondscoach liet de KNSB al weten de ervaren Coopmans graag in een andere functie te behouden. Die functie is nu gevonden voor de coach die eerder jaren in Duitsland werkte.

"Het werken met jonge schaatsers, die nog een hele carrière voor zich hebben liggen, is een schone en dankbare taak", aldus Coopmans. "Ik ben blij dat er zo snel weer iets nieuws op mijn pad komt. Want al ben ik net 64 geworden, ik vind het nog te vroeg om de schaatssport, waarin ik mijn leven lang al werkzaam ben, vaarwel te zeggen."

Technisch directeur Remy de Wit van de KNSB is eveneens content. "We zijn blij dat de schat aan schaatskennis die Jan Coopmans heeft voor de sport behouden blijft en dat we die nu kunnen benutten om de nieuwe generatie beter te maken."

Het is nog niet bekend wie Coopmans opvolgt als bondscoach. De KNSB is daarover nog in gesprek met onder meer de topteams.