Schaatsploeg Jumbo-Visma heeft zich verzekerd van de diensten van Joep Wennemars. De negentienjarige zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars tekent bij het team van trainer Jac Orie een contract tot medio 2024.

Wennemars beleefde een succesvol laatste seizoen bij de junioren. Met drie wereldtitels (500, 1.000 meter en allroundklassement), vijf overwinningen in de World Cup en zes nationale titels won de Dalfsenaar veel hoofdprijzen.

"Dat ik alles heb gewonnen wat er te winnen viel, had ik aan het begin van het seizoen niet durven dromen", zegt hij. "Ik ben heel blij dat ik mijn juniorentijdperk zo heb kunnen afsluiten."

Het afgelopen seizoen schaatste Wennemars voor TalentNED. Hij stond in de belangstelling van meerdere ploegen, maar twijfelde naar eigen zeggen geen moment toen hij werd gebeld door Orie.

"Behalve dat ik heel graag naar deze ploeg wilde, had Jac een helder verhaal en kon hij mij goed uitleggen hoe hij mij beter kan maken. Er zit een weldoordacht beleid achter en persoonlijk houd ik daar heel erg van"

Het komende jaar zal Wennemars zich nog niet gaan toeleggen op een specifieke afstand, maar vooral allround blijven trainen. "We zullen heel zorgvuldig gaan kijken waar zijn sterke punten liggen", zegt Orie.

Joep Wennemars pakte op de WK junioren drie wereldtitels. Joep Wennemars pakte op de WK junioren drie wereldtitels. Foto: Getty Images

Reggeborgh strikt Van der Gun als assistent

Bij schaatsploeg Reggeborgh werd donderdag de trainingsstaf uitgebreid. Dennis van der Gun, die de afgelopen jaren in Japan werkte als sprintcoach, gaat er aan de slag als assistent.

"Reggeborgh is een geweldige ploeg met fantastische

schaatsers in een zeer professionele omgeving", zegt de 43-jarige Van der Gun. "Daarbij ken ik Gerard van Velde (hoofdcoach, red) al heel lang. Ik heb in het verleden met hem samengewerkt en altijd een goede band met hem gehad."

Van der Gun werkte in Japan onder bondscoach Johan de Wit. Die kreeg vorige maand te horen dat zijn contract na een dienstverband van zeven jaar niet wordt verlengd.