Schaatsster Nao Kodaira zet na de Japanse afstandskampioenschappen in oktober een punt achter haar loopbaan. De 35-jarige Japanse, die in 2018 olympisch goud greep op de 500 meter, is toe aan iets anders.

"Toen ik nadacht over hoelang het leven is, wilde ik dat het niet alleen over schaatsen zou gaan," zei Kodaira dinsdag op een persconferentie, waar ze het duidelijk moeilijk had met het aankondigen van haar afscheid.

"Ik ben een beetje nerveus over wat ik nu ga zeggen, maar ik schaats in oktober mijn laatste race tijdens de nationale afstandskampioenschappen. Het voelt als het juiste moment om te stoppen."

De nationale titelstrijd vindt van 22 tot 24 oktober plaats in Kodaira's geboorteplaats Nagano. "Ik wil nog één laatste keer een race rijden nu dat fysiek gezien nog kan en wil dat graag thuis doen."

Nao Kodaira veroverde in 2018 olympisch goud op de 500 meter. Foto: Getty Images

Olympisch goud in 2018 was hoogtepunt in loopbaan

Het besluit van Kodaira volgt een kleine twee maanden na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Peking. Door een enkelblessure eindigde ze daar op de 1.000 en 500 meter respectievelijk op de tiende en zeventiende plek.

Voor Kodaira waren het haar vierde Spelen op rij. In 2018 beleefde ze haar hoogtepunt met goud op de 500 meter en zilver op de 1.000 meter en de ploegenachtervolging.

De Japanse greep ook twee keer goud bij de wereldkampioenschappen sprint (in 2017 en 2019) en won twee wereldtitels op de 500 meter (2017 en 2020). In totaal heeft Kodaira 34 wereldbekerwedstrijden gewonnen, verdeeld over de 500 en 1.000 meter.

Kodaira is de tweede Japanse schaatsster in korte tijd die haar afscheid aankondigt. Vorige week besloot Nana Takagi, die in 2018 olympisch goud veroverde op de massastart, per direct een punt achter haar loopbaan te zetten.