De Nederlandse shorttracksters grepen zondag op de slotdag van de WK in Montreal naast goud op de relay, maar de bronzen plak voelt niet als een veredelde troostprijs. De vrouwen zijn bovenal trots dat ze ook zonder Suzanne Schulting om de titel konden strijden.

"Goud zat er zeker in en daar gingen we echt voor, maar we zijn ontzettend trots op brons", zei Xandra Velzeboer tegen de NOS. "We hebben het andere landen zonder Suzanne heel moeilijk gemaakt. We zijn gewoon ontzettend sterk met Suus en ze is een belangrijke schakel, maar we lieten zien dat we ook zo sterk zijn."

Ondanks de afwezigheid van Schulting, die door een positieve coronatest niet in actie mocht komen in het oosten van Canada, werd er veel verwacht van de shorttracksters. De vrouwen werden vorig jaar wereldkampioen en veroverden in februari olympisch relaygoud in Peking.

Velzeboer, Rianne de Vries, Yara van Kerkhof en Selma Poutsma waren dicht bij titelprolongatie, maar slotrijdster Velzeboer kon de Canadese Kim Boutin in de laatste ronde net niet van het goud houden. Choi Min-jeong lukt het wel buitenom en bezorgde Zuid-Korea de wereldtitel, voor Canada.

Van Kerkhof ziet gemis Schulting terug in slotfase

Yara van Kerkhof is net als Velzeboer blij met brons, maar ze zag het gemis van Schulting wel terug in de slotfase. "Het lukte Xan nu net niet om erlangs te komen, maar dat is ook een stukje ervaring. Suus heeft al vaker op dat eindschot geoefend. Dit was een heel goed moment voor Xan om ermee te oefenen. We hebben het nu supergoed gedaan, volgend jaar maar weer voor goud."

Bondscoach Jeroen Otter zegt eveneens tegen de NOS "meer dan tevreden" te zijn met brons. "Als je Suus niet aan boord hebt, weet je dat het een iets andere wedstrijd wordt. Maar uiteindelijk scheelde het maar een heel klein beetje of we hadden goud. Dat betekent dat deze vrouwen geweldig zijn."

Velzeboer kan sowieso met een goed gevoel terugkijken op de WK in Canada. Ze won de 500 meter en werd derde op de 1.000 meter, waardoor ze overall met brons eindigde. "Het was een ontzettend mooi WK, want ik heb op alle afstanden goede dingen laten zien. Ik heb meerdere lessen geleerd, maar de belangrijkste is denk ik dat ik het vertrouwen moet hebben dat ik dit kan."