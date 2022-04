Xandra Velzeboer heeft zondag bij de WK shorttrack in Montreal het brons veroverd. Na haar wereldtitel op de 500 meter van zaterdag werd de twintigjarige Culemborgse een dag later derde op de 1.000 meter en vijfde in de afsluitende superfinale over 3.000 meter. Op de relay pakten de Nederlandse mannen het zilver en de Nederlandse vrouwen het brons.

Velzeboer eindigde in de finale van de 1.000 meter als derde achter Choi Min-jeong uit Zuid-Korea en de Canadese Kim Boutin. Rianne de Vries werd derde in de B-finale, voor Yara van Kerkhof.

In de superfinale kon de Nederlandse het tempo van Choi en Boutin in de laatste ronde niet meer volgen. Ze kwam ruim anderhalve seconde na de Zuid-Koreaanse over de finish, die Boutin net voorbleef. Van Kerkhof werd achtste op de 3.000 meter.

Hierdoor werd Velzeboer met 53 punten derde in het eindklassement. Choi veroverde met 107 punten de wereldtitel en volgde daarmee Suzanne Schulting op als wereldkampioene. De Friezin ontbrak in Canada door een positieve coronatest. Boutin greep met 84 punten het zilver en Van Kerkhof werd met achttien punten zesde.

Zaterdag zorgde Velzeboer voor een stunt door op de 500 meter haar eerste individuele wereldtitel te pakken. Ze was daarmee eveneens de opvolger van Schulting.

Op de relay werd Velzeboer met De Vries, Van Kerkhof en Selma Poutsma derde achter Zuid-Korea (goud) en Canada (zilver). Vorig jaar veroverde Nederland nog de wereldtitel op dit onderdeel.

Sjinkie Knegt kreeg zijn tweede penalty van dit toernooi. Foto: Getty Images

Relayploegen pakken zilver en brons

Op de relay veroverden de Nederlandse mannen het zilver. Sjinkie Knegt, Friso Emons, Itzhak de Laat en Sven Roes werden net afgetroefd door Zuid-Korea. Canada maakte het podium compleet. Nederland was titelverdediger op dit onderdeel.

Individueel werd Knegt in de kwartfinales van de 1.000 meter gediskwalificeerd. De Fries kreeg een penalty voor het hinderen van de Belg Stijn Desmet. Hij had eerder in het toernooi ook al een straf gekregen op de 500 meter.

Knegt eindigde in de afsluitende superfinale als derde. De wereldkampioen van 2015 moest de Canadees Pascal Dion (eerste) en Lee June-seo (tweede) uit Zuid-Korea voor zich dulden.

In het eindklassement werd Knegt met 21 punten zesde. De wereldtitel ging met 104 punten naar de Hongaar Shaoang Liu, die Dion (63) en Lee (55) achter zich hield. Itzhak de Laat, die niet meedeed aan de superfinale, eindigde met drie punten als negende.