Xandra Velzeboer heeft zondag opnieuw een medaille veroverd bij de WK shorttrack in Montreal. Na haar wereldtitel op de 500 meter van zaterdag pakte de twintigjarige Culemborgse het brons op de 1.000 meter.

Velzeboer eindigde in de finale van de 1.000 meter als derde achter Choi Min-jeong uit Zuid-Korea en de Canadese Kim Boutin.

Zaterdag zorgde Velzeboer voor een stunt door op de 500 meter haar eerste individuele wereldtitel te pakken. In het klassement doet de Nederlandse met een voorlopige derde plaats ook nog mee om de medailles.

Rianne de Vries werd op de 1.000 meter derde in de B-finale, voor Yara van Kerkhof.

Sjinkie Knegt kreeg zijn tweede penalty van dit toernooi. Sjinkie Knegt kreeg zijn tweede penalty van dit toernooi. Foto: Getty Images

Knegt gediskwalificeerd op 1.000 meter

Bij de mannen werd Sjinkie Knegt in de kwartfinales van de 1.000 meter gediskwalificeerd. De Fries kreeg een penalty voor het hinderen van de Belg Stijn Desmet.

Knegt, die als vierde was geëindigd op de 1.500 meter, had eerder in het toernooi ook al een straf gekregen op de 500 meter. Itzhak de Laat was vrijdag in de series van de 1.000 meter al uitgeschakeld door een straf.

Later op de avond wordt bij zowel de mannen als de vrouwen de superfinale op de 3.000 meter verreden. Het toernooi wordt afgesloten met de relay.