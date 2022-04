Shorttrackster Xandra Velzeboer is dolblij dat ze zich wereldkampioen op de 500 meter mag noemen. De twintigjarige Nederlandse snelde zaterdag op indrukwekkende wijze naar de wereldtitel en is daarmee de opvolger van Suzanne Schulting.

"Dit is echt heel vet. Ik kan het eigenlijk nog niet helemaal geloven. Het is echt niet normaal", aldus de talentvolle Velzeboer, die dit seizoen haar doorbraak beleeft, voor de camera van de NOS.

"Mijn start was goed en daarna bleef ik superrustig. Ik was rustig in mijn hoofd en rustig in mijn slag. Toen ik op kop kwam, dacht ik: nu volhouden, een goede lijn rijden en op naar de finish. Dat kwam er allemaal uit. Geweldig."

Velzeboer rekende in het Canadese Montreal af met onder anderen thuisfavoriet Kim Boutin, die zilver pakte. Het podium werd gecompleteerd door Yara van Kerkhof. Het was voor Velzeboer haar eerste internationale gouden medaille, nadat ze op de Olympische Spelen al goud pakte met de achtervolgingsploeg.

Ongeloof bij Xandra Velzeboer nadat ze zich van het goud heeft verzekerd. Ongeloof bij Xandra Velzeboer nadat ze zich van het goud heeft verzekerd. Foto: Getty Images

'Ik heb laten zien dat ik het kan'

Voorafgaand aan de finale had Velzeboer al een goed gevoel. "In de trainingen ging het al heel goed en in de voorrondes van de 500 meter reed ik elke keer superhard. Ik kreeg er vertrouwen in dat het misschien wel kon gaan lukken. En het is gewoon gelukt", aldus de Nederlandse, die haar prestatie als een omslagpunt in haar loopbaan ziet.

"Ik heb laten zien dat ik het kan. Ik kan niet alleen finales rijden, maar ook zo'n rit winnen. Dat is echt supergaaf. Ik krijg hier een boost van voor morgen en voor het komende seizoen. Ik blijf doorgaan met wat ik nu aan het doen ben en hoop dat er nog veel meer moois uit kan komen."

Het is de derde keer op rij dat een Nederlandse shorttrackster de wereldtitel op de 500 meter pakt. In 2019 was het goud voor Lara van Ruijven en vorig jaar was Schulting de beste. Schulting ontbreekt dit WK wegens een positieve coronatest.

In het overallklassement staat Velzeboer na twee afstanden derde. Zondag staan nog de 1.000 meter en de superfinale (3.000 meter) op het programma.