Xandra Velzeboer heeft zaterdag bij de WK shorttrack in Montreal op indrukwekkende wijze goud gepakt op de 500 meter. De twintigjarige Nederlandse is de opvolger van Suzanne Schulting, die door een positieve coronatest niet mee kan doen in Canada.

Voor Velzeboer is het haar eerste individuele gouden medaille bij een titeltoernooi. Eerder op de dag moest ze op de 1.500 meter nog genoegen nemen met de zesde plaats.

Yara van Kerkhof maakte het Nederlandse succes op de 500 meter compleet door als derde te eindigen. Het zilver ging naar Kim Boutin uit Canada.

Velzeboer, die op de Olympische Spelen in Peking deel uitmaakte van de gouden achtervolgingsploeg, reed een ijzersterke finale. Ze nam na een knappe passeeractie binnendoor de leiding over van Boutin en reed onbedreigd naar de zege.

In het klassement na twee afstanden bezet Velzeboer de derde plaats. Met een totaal van 37 punten heeft ze Boutin (42 punten) en Choi Min-jeong (39 punten) nog in het vizier. Zondag staan de 1.000 meter en de superfinale (3.000 meter) nog op het programma.

Xandra Velzeboer gaf in de finale van de 500 meter thuisrijdster Kim Boutin het nakijken. Xandra Velzeboer gaf in de finale van de 500 meter thuisrijdster Kim Boutin het nakijken. Foto: AP

Derde wereldtitel op rij voor Nederlandse op 500 meter

Het is de derde wereldtitel op rij voor een Nederlandse shorttrackster op de 500 meter. Lara van Ruijven veroverde in 2019 als eerste Nederlandse vrouw de titel op de kortste afstand.

Twee jaar later nam Schulting de titel over van de in 2020 overleden Van Ruijven. Schulting won vorig jaar in Dordrecht alle individuele afstanden plus het eindklassement.

De Zuid-Koreaanse Choi volgde Schulting op als wereldkampioene op de 1.500 meter. Op die afstand was Velzeboer de enige Nederlandse in de finale. Van Kerkhof sneuvelde net als Rianne de Vries in de halve finales.

Sjinkie Knegt moest het op de 1.500 meter afleggen tegen de oppermachtige Hongaar Shaoang Liu. Sjinkie Knegt moest het op de 1.500 meter afleggen tegen de oppermachtige Hongaar Shaoang Liu. Foto: AP

Knegt grijpt net naast medaille op 1.500 meter

Bij de mannen greep Sjinkie Knegt net naast een medaille op de 1.500 meter. De 32-jarige Fries eindigde in de finale als vierde. De overwinning ging naar de Hongaar Shaoang Liu, die ook op de 500 meter de beste was.

Het toernooi in Canada begon vrijdag teleurstellend voor Knegt. De wereldkampioen van 2015 werd in de voorrondes van de 500 meter gediskwalificeerd na een duel met de Italiaan Luca Spechenhauser en liep daardoor veel punten mis.

Knegt bezet in het klassement na twee afstanden de zesde plaats met acht punten. Itzhak de Laat (drie punten) staat zevende. Liu gaat met 68 punten met een riante voorsprong de slotdag in.

Aflossingsploegen strijden zondag om medailles

Ook voor de Nederlandse aflossingsploegen wordt het zondag een spannende dag. Zowel de vrouwen als de mannen plaatsten zich voor de finale. Beide teams zijn de titelverdediger.

De vrouwen wonnen hun halve finale van Italië en Polen. De mannen bleven in hun halve finale Canada en Frankrijk voor. De finales op de relay zijn zondag het sluitstuk van de WK shorttrack.

Bij de vrouwen kwamen Velzeboer, De Vries, Van Kerkhof en Selma Poutsma in actie. Die laatste was aanvankelijk afgemeld voor de WK na een coronabesmetting, maar keerde na negatieve testen toch weer terug. De aflossingsploeg van de mannen werd gevormd door Knegt, De Laat, Friso Emons en Sven Roes.