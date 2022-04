Sjinkie Knegt heeft bij de WK shorttrack in Montreal net geen medaille weten te pakken. De Fries eindigde in de finale op de 1.500 meter als vierde. Bij de vrouwen moest Xandra Velzeboer op dezelfde afstand genoegen nemen met de zesde plaats.

Knegt zag de overwinning op de langste individuele afstand naar de Hongaar Shaoang Liu gaan. Het zilver was voor de Canadees Pascal Dion en Stijn Desmet uit België pakte het brons.

Itzhak de Laat mocht niet meedoen aan de strijd om de medailles. Hij moest het doen met een plaats in de B-finale en eindigde daarin als tweede.

Het toernooi in Canada begon vrijdag teleurstellend voor Knegt. De wereldkampioen van 2015 werd in de tweede voorronde van de 500 meter gediskwalificeerd na een duel met de Italiaan Luca Spechenhauser en kan op die afstand dus geen punten pakken.

Later op de avond volgen de kwartfinales, halve finales en finale op de 500 meter en de halve finales op de relay. Zondag is de laatste dag van de WK shorttrack, dat door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne met een kleine maand werd uitgesteld.

Velzeboer speelt na toevoeging bijrol in finale

Velzeboer finishte in haar halve finale als laatste. Omdat de Belgische Hanne Desmet in de fout was gegaan, werd de Nederlandse alsnog toegevoegd aan de A-finale.

Daarin bleek een podiumplaats te hoog gegrepen. De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong bleek oppermachtig en verwees de Canadese Kim Boutin (tweede) en haar landgenote Seo Whi-min (derde) naar de andere ereplaatsen. De twintigjarige Velzeboer werd zesde.

Yara van Kerkhof en Rianne de Vries strandden in de halve finales. Van Kerkhof besloot vervolgens niet van start te gaan in de B-finale, waarin De Vries als derde eindigde.

Titelverdedigster Suzanne Schulting is er in Canada niet bij. Zij testte deze week positief op corona en moest dus onverrichter zake naar huis.