Sjinkie Knegt en Xandra Velzeboer hebben zaterdag bij de WK shorttrack in Montreal de finale op de 1.500 meter bereikt. Itzhak de Laat, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof werden in de halve finales uitgeschakeld.

Knegt reed een uitstekende halve finale, waarin hij als tweede eindigde achter de Hongaar Shaoang Liu. De Laat eindigde in dezelfde heat als derde en is daardoor veroordeeld tot de B-finale.

Het toernooi in Canada begon vrijdag teleurstellend voor de 32-jarige Fries. De wereldkampioen van 2015 werd in de tweede voorronde van de 500 meter gediskwalificeerd na een duel met de Italiaan Luca Spechenhauser.

Bij de vrouwen finishte Velzeboer in haar heat op de 1.500 meter slechts als zesde. Omdat de Belgische Hanne Desmet in de fout was gegaan, werd de Nederlandse alsnog toegevoegd aan de A-finale, die later op de avond op het programma staat.

In dezelfde heat had Van Kerkhof niet genoeg aan de vierde plaats. Zij mag wel naar de B-finale. Hetzelfde geldt voor De Vries, die in haar halve finale als derde eindigde.

De finales op de 1.500 meter bij zowel de vrouwen als mannen zijn later op de avond. Daarna volgen de kwartfinales, halve finales en finale op de 500 meter en de halve finales op de relay. Zondag is de laatste dag van de WK shorttrack.

Titelverdediger Suzanne Schulting is er in Canada niet bij. Zij testte deze week positief op corona en moest dus onverrichter zake naar huis.