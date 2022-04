Bondscoach Jeroen Otter zag dat Suzanne Schulting de vorm en de wil had om bij de WK shorttrack in Montreal nog een keer op goudjacht te gaan. Daarom is het extra pijnlijk dat de zevenvoudig wereldkampioene donderdag, een dag voor de start van het toernooi, hoorde dat ze niet mag starten vanwege een positieve coronatest.

Veel tijd om te praten met zijn kopvrouw had Otter donderdagochtend niet. Schulting moest na het nieuws over haar positieve test snel in quarantaine en de bondscoach werd op het ijs verwacht voor de training van de overige zeven shorttrackers uit zijn WK-selectie.

"Maar het was wel duidelijk dat 'Suus' er helemaal doorheen zat. Er waren ook tranen", zegt Otter in gesprek met NU.nl. "Dat geeft aan dat ze nog zó gretig was om hier te presteren. Ze zag dit niet als de laatste wedstrijd van het seizoen, maar als een heel belangrijk toernooi waar ze wilde scoren. Als die kans je een dag voor de wedstrijd wordt ontnomen, is dat een harde tik."

De 24-jarige Schulting is bij de uitgestelde WK - het toernooi zou eigenlijk van 18 tot en met 20 maart gehouden worden - de titelverdediger op elk onderdeel bij de vrouwen, want ze won vorig jaar bij de mondiale kampioenschappen in Dordrecht liefst vijf keer goud.

Na de Olympische Spelen van Peking, waar ze twee maanden geleden twee keer goud, één keer zilver en één keer brons veroverde, moest ze fysiek en vooral mentaal even bijkomen, maar de afgelopen weken was de honger naar meer succes helemaal teruggekomen.

"'Suus' is een rupsje-nooit-genoeg, dat was geweldig om van dichtbij mee te maken", aldus Otter. "Als ik kijk naar haar tijden in de trainingen, dan had ze een heel goede kans om dit weekend een of meerdere wereldtitels te prolongeren. Een coronabesmetting is inherent aan de tijd waarin we leven, maar het is voor 'Suus' natuurlijk heel frustrerend en moeilijk te verkroppen dat het in het zicht van de haven toch nog misgaat."

Jeroen Otter (rechts) zag Suzanne Schulting vorig jaar bij de WK vijf keer goud winnen. Foto: ANP

Maar één besmetting in shorttrackploeg tot Spelen

In de bijna twee jaar tussen de start van de coronapandemie en het einde van de Olympische Spelen bleef de nationale shorttrackploeg van Otter bijna geheel gevrijwaard van coronabeslommeringen.

"Eén rijder testte anderhalf jaar voor de Spelen positief, verder hebben we iedereen aan de veilige kant kunnen houden", zegt Otter. "Na Peking kwamen er een aantal besmettingen bij in de ploeg, maar 'Suus' wist het elke keer netjes te houden. En dan gaat het nu bij aankomst in Montreal toch nog fout."

De internationale schaatsunie ISU hanteert, net als veel andere sportbonden, nog steeds vrij strenge regels rondom wedstrijden, terwijl de coronarestricties in veel landen flink versoepeld zijn of helemaal verdwenen.

"Ik vraag me ook wel af of het nog steeds nodig is om sporters zo zwaar te bestraffen bij een positieve coronatest, als de atleet er niet zoveel last van heeft", aldus Otter. "De ISU denkt wel met ons mee mee en we hebben meer ruimte dan in het verleden, maar dat betekent ook dat we bijvoorbeeld niet meer in een bubbel zitten. We zitten in een hotel waar ook 'normale' gasten verblijven en die kun je niet ontwijken."

De Nederlandse aflossingsploeg, olympisch kampioen van Peking, moet het bij de WK doen zonder kopvrouw Suzanne Schulting (tweede van rechts). De Nederlandse aflossingsploeg, olympisch kampioen van Peking, moet het bij de WK doen zonder kopvrouw Suzanne Schulting (tweede van rechts).

Poutsma en Steenaart testten ook positief

Vorige week, tijdens een trainingskamp in Calgary, liepen WK-gangers Selma Poutsma en Bram Steenaart al een coronabesmetting op. Na een quarantaineperiode in Canada reisden zij terug naar Nederland, maar Poutsma zal toch nog meedoen aan de WK, als vierde vrouw in de aflossing.

De 22-jarige rijdster, die afgelopen anderhalve week weinig heeft kunnen trainen, testte deze week negatief, waarna er voor haar een vlucht naar Montreal werd geregeld. Die vlucht werd echter geannuleerd, waardoor Poutsma alleen nog via een overstap in Calgary in Montreal kan komen en zo een uur of negen extra moet vliegen.

"Het begint een beetje te lijken op de Wet van Murphy, alles wat mis kan gaan, gaat ook mis", zegt Otter. "Maar ik heb wel geleerd dat ik me niet druk moet maken om dingen waaraan ik niks kan veranderen. Ik focus me op de rijders die wel kunnen starten en wil hen optimaal laten presteren. We zijn hier nog steeds met een goede groep en kunnen om titels strijden."

De WK shorttrack begint vrijdag met de voorrondes. De finales zijn zaterdag en zondag in de Maurice Richard Arena.