Suzanne Schulting kan dit weekend niet meedoen aan de WK shorttrack. De titelverdedigster hoorde donderdag in het Canadese Montreal dat ze positief is getest op het coronavirus.

"Ik ben mentaal gebroken", schrijft de 24-jarige Schulting in een reactie op Instagram. "Het is en was een lang seizoen. Ik had mezelf opnieuw opgeladen voor dit toernooi en voelde me helemaal klaar om mijn vijf titels te verdedigen. Ik heb er al het mogelijke aan gedaan om negatief te blijven testen, maar jammer genoeg heeft dat niet gewerkt."

Schulting domineerde de laatste jaren bij de WK. Ze won in 2019 en 2021 de allroundtitel (in 2020 gingen de wereldkampioenschappen niet door vanwege de coronapandemie).

Bij de WK van vorig jaar in Dordrecht veroverde de Nederlandse zelfs alle mogelijke gouden medailles: in het allroundklassement, op de 500, 1.000 en 1.500 meter én met de Nederlandse ploeg op de aflossing. Ze staat in totaal op zeven wereldtitels.

Twee maanden geleden pakte Schulting bij de Olympische Winterspelen van Peking vier medailles: goud op de 1.000 meter en de aflossing, zilver op de 500 meter en brons op de 1.500 meter.

Suzanne Schulting won vorig jaar vijf keer goud bij de WK in Dordrecht. Suzanne Schulting won vorig jaar vijf keer goud bij de WK in Dordrecht. Foto: ANP

Steenaart en Poutsma testten ook positief

Schulting is niet de eerste shorttracker uit de Nederlandse WK-selectie die tijdens de trip naar Canada positief test. Selma Poutsma en Bram Steenaart reisden enkele dagen geleden niet mee naar Montreal na een positieve test bij een trainingskamp in Calgary.

Steenaart kan net als Schulting niet meedoen aan de WK. Maar Poutsma is inmiddels weer negatief getest en is vanuit Nederland op weg naar Montreal om de vierde vrouw in de aflossingsploeg te worden.

Yara van Kerkhof vervangt Schulting in het individuele toernooi. Xandra Velzeboer en Rianne de Vries zijn daarin de andere twee deelneemsters. Bij de mannen bestaat de Oranjeformatie na het wegvallen van Steenaart uit Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt. Bij de achtervolging doen verder Sven Roes en Friso Emons mee.

De WK shorttrack begint vrijdag met de voorrondes. De finales zijn zaterdag en zondag in de Maurice Richard Arena. Het mondiale toernooi zou eigenlijk drie weken geleden al gehouden worden, maar werd verplaatst vanwege "recente ontwikkelingen in de wereld".