Joy Beune vervolgt haar schaatsloopbaan bij Team IKO. De 22-jarige Overijsselse komt over van Jumbo-Visma, waarvoor ze de afgelopen vier seizoenen reed. Ook talenten Robin Groot en Zeno de Ponti zijn vastgelegd door Team IKO, meldt het team woensdag.

Beune moest vertrekken bij Jumbo-Visma en heeft voor twee jaar getekend. Ze vormt samen met Groot en Esmee Visser de vrouwentak van Team IKO, die was uitgedund na het stoppen van Jorien ter Mors en Letitia de Jong.

"We volgen Joy al heel lang op de voet en we zijn ervan overtuigd dat ze alles in zich heeft om er straks in 2026 te staan op de Olympische Spelen van Milaan", meldt Team IKO in een persbericht. De ploeg zegt haar alle tijd en ruimte te geven om naar topniveau te groeien.

Beune, de vriendin van drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, plaatste zich niet voor de Winterspelen in Peking. Op haar erelijst staan onder meer twee zilveren medailles bij het NK allround.

Er was bij Jumbo-Visma geen plek meer voor haar, onder meer wegens het vastleggen van Merel Conijn. De twintigjarige Edamse liep de Spelen op een haar na mis en kroonde zich eind januari tot Nederlands allroundkampioene.

Team IKO verwacht verder dat de 21-jarige Groot, drievoudig wereldkampioene bij de junioren, "de komende jaren ontzettend hard gaat schaatsen". De een jaar jongere De Ponti is eveneens een jonge, talentvolle allrounder.