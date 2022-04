Marijke Groenewoud blijft Team Zaanlander trouw. De 23-jarige schaatsster stond in de belangstelling van Jumbo-Visma en Team Reggeborgh, maar besloot haar contract bij het team van coach Jillert Anema met twee jaar te verlengen.

Groenewoud werd vorig jaar in Thialf wereldkampioene op de massastart en pakte in februari op de Olympische Winterspelen van Peking brons op de ploegenachtervolging.

De Friezin was in de kwartfinales en halve finales van de ploegenachtervolging reserve bij Oranje, maar bondscoach Jan Coopmans liet haar in de strijd om het brons rijden in plaats van Antoinette de Jong. Samen met olympisch kampioenen Irene Schouten en Ireen Wüst was Groenewoud in de troostfinale veel te sterk voor Rusland.

Op de massastart kon ze door een val niet meedoen in de strijd om de medailles. Schouten, teamgenote van Groenewoud bij Zaanlander, pakte op dat onderdeel haar derde gouden plak in China.

Groenewoud deed op de Spelen ook mee aan de 1.500 meter en eindigde als vijfde.

Jorrit Bergsma besloot eerder deze week wel te vertrekken bij Team Zaanlander. De 36-jarige Fries, die liefst dertien jaar samenwerkte met Anema, tekende voor twee jaar bij Jumbo-Visma.