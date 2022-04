Esmee Visser heeft vrijdag haar contract bij schaatsploeg Team IKO met twee jaar verlengd. De olympisch kampioene op de 5 kilometer van 2018 heeft een paar zware seizoenen achter de rug, maar hoopt weer terug te keren aan de top.

De 26-jarige Visser werd in december, mede door een blessure aan haar linkerbeen, slechts negende op de 5 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waardoor ze haar olympische titel op de langste afstand niet mocht verdedigen in Peking.

Het was het einde van een periode waarin de stayer door een vorm van overbelasting en mentale problemen amper aansprekende resultaten had neergezet. Na het OKT wilde Visser nog niet te veel nadenken over haar toekomst, maar nu is duidelijk dat ze absoluut nog niet van plan is om te stoppen.

"Ik ben pas 26 en nog lang niet klaar met schaatsen", zegt de Zuid-Hollandse, die sinds 2020 voor Team IKO uitkomt. "Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen van het team en de staf. Samen zijn we hard aan het werken om de positieve tendens ook weer op het ijs te gaan laten zien de komende jaren."

De begeleiding van Team IKO is er "heilig van overtuigd" dat Visser kan terugkeren op haar oude niveau. "We geven haar alle tijd en ruimte om haar eigen proces te doorlopen en ondersteunen haar daarbij op alle mogelijke manieren", meldt de ploeg.

De formatie van de coaches Martin en Erwin ten Hove heeft voor volgend seizoen nu Visser, Jesse Speijers, olympisch kampioen Bart Swings uit België en de Est Marten Liiv vastgelegd. De ploeg zal flink wat veranderingen ondergaan, omdat Jorien ter Mors, Letitia de Jong en Aron Romeijn zijn gestopt en Louis Hollaar is overgestapt naar Team Reggeborgh.