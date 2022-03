Jan Coopmans moet vertrekken als bondscoach van de KNSB. Het contract van de 64-jarige Nederlander, die met de olympische schaatsploeg teleurstellend presteerde op de Olympische Spelen in Peking, wordt niet verlengd.

"Dit komt niet onverwacht. We hadden in Peking meer goud moeten winnen. Het is begrijpelijk dat de KNSB niet verlengt", zegt Coopmans over zijn gedwongen vertrek.

"Ik ben dankbaar, ook omdat ik de laatste jaren van twee grote schaatsiconen van nabij heb mogen meemaken. Ik ben nu 'einde contract' en dus een vrij man. Volgende maand word ik 65, maar ik heb nog te veel ambitie om al met pensioen te gaan."

In de afgelopen jaren was Nederland vaak dominant op de teamonderdelen, maar tijdens de Winterspelen van vorige maand in Peking ging het behoorlijk mis. Alleen Irene Schouten (goud op de massastart) en de vrouwelijke achtervolgingsploeg (brons) vielen in de prijzen.

Vooral de tegenvallende prestaties op de ploegenachtervolging leidden tot kritiek op de werkwijze en communicatie van Coopmans. Schouten zei bijvoorbeeld dat er behoefte was aan een "harde" coach.

De Nederlandse schaatsers behoorden op de Spelen niet tot de allerbesten op de ploegenachtervolging. De Nederlandse schaatsers behoorden op de Spelen niet tot de allerbesten op de ploegenachtervolging. Foto: Getty Images

'We hopen dat kennis en ervaring van Jan behouden blijven'

Volgens Remy de Wit, de technisch directeur van de KNSB, was een vertrek van Coopman onvermijdelijk. "We hebben de samenwerking breed geëvalueerd, inclusief de doelstelling om bij de Olympische Spelen op de teamonderdelen minimaal drie medailles te halen, het liefst gouden", zegt hij.

"Op basis van deze evaluatie hebben we besloten het contract van Jan niet te verlengen. We hopen wel dat zijn enorme kennis en ervaring voor de schaatssport behouden zullen blijven."

Het is nog niet duidelijk wie Coopmans, die sinds begin 2019 in functie was, zal opvolgen. De KNSB gaat de komende tijd in samenspraak met de topteams bekijken hoe de teamonderdelen het beste kunnen worden geleid in de aanloop naar de Winterspelen van 2026 in Italië.