Merel Conijn vervolgt haar carrière bij Jumbo-Visma. De twintigjarige schaatsster, regerend Nederlands kampioene allround, komt over van Team Worldstream en tekent bij de ploeg van trainer Jac Orie een contract voor twee seizoenen.

"Ik kijk ernaar uit om voor deze grote en professionele ploeg te rijden", zo legt Conijn haar keuze uit. "Ik heb uitvoerig met Jac gesproken en kreeg gelijk een goed gevoel. De wetenschappelijke benadering en de duidelijke manier van communiceren spreken mij aan."

Conijn plaatste zich afgelopen winter op een haar na voor de Olympische Spelen. Op de 3.000 meter kwam ze één honderdste van een seconde tekort en op de 5.000 meter miste ze kwalificatie op een tiende. De Edamse was wel als reserve aanwezig in Peking.

Een paar weken later haalde Conijn haar gram door Nederlands kampioene allround te worden. Daardoor mocht ze meedoen aan het WK allround in Hamar, met een zesde plaats in het eindklassement als resultaat.

Conijn hoopt die goede lijn de komende jaren door te trekken. "De Olympische Spelen van Milaan staan met rood omcirkeld in mijn agenda. Daar wil ik over vier jaar de beste versie van mezelf laten zien. In de tussentijd wil ik mezelf op zowel fysiek als mentaal vlak blijven ontwikkelen."

Bij Team Worldstream was Conijn ploeggenote van Jutta Leerdam. De wereldkampioene sprint is naar verluidt eveneens in beeld om de overstap naar Jumbo-Visma te maken. De ploeg van Orie versterkte zich dinsdag al met routinier Jorrit Bergsma.