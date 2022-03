Jumbo-Visma heeft dinsdagavond de komst van Jorrit Bergsma afgerond. De schaatser komt over van Team Zaanlander en tekent voor twee jaar bij de ploeg van coach Jac Orie.

De overstap van Bergsma hing al enige tijd in de lucht. De 36-jarige Fries zei na de wereldbekerfinale in Heerenveen dat hij mogelijk wil vertrekken bij Team Zaanlander. Een woordvoerder van Jumbo-Visma bevestigde zondag dat de ploeg in gesprek is met Bergsma.

"Het was geen makkelijke stap om na dertien jaar weg te gaan bij Jillert (Anema, coach, red.). Maar nu ik de beslissing heb genomen, heb ik er ontzettend veel zin in", zegt vijfvoudig wereldkampioen Bergsma in een eerste reactie.

"Ik heb hele leuke gesprekken met Jac en Ingmar (Berga, red.) gehad en daaruit merkte ik dat zowel de allround- als de marathonploeg mij er graag bij wilde hebben. Van zulke gesprekken krijg ik heel veel energie. Uiteindelijk heeft het complete plaatje mij over de streep getrokken. Dit is het goede moment om verder te kijken."

Jorrit Bergsma verruilt Team Zaanlander voor Jumbo-Visma. Foto: Getty Images

Orie: 'Jorrit kan substantieel verbeteren'

Bergsma veroverde in zijn carrière drie olympische medailles: goud op de 10 kilometer, brons op de 5.000 meter (beide plakken in 2014) en zilver op de langste afstand in 2018. In februari van dit jaar kon de stayer niet overtuigen bij de Winterspelen in Peking, waar hij naast het eremetaal greep.

"Jorrit hoort als voormalig olympisch kampioen bij het topmateriaal en ik vind het ontzettend leuk om met een schaatser van dat kaliber te gaan samenwerken", zegt coach Orie. "Hij is erg gemotiveerd en ik ben ervan overtuigd dat hij substantieel kan verbeteren. We gaan er alles aan doen om hem sneller te laten rijden."

De komst van Bergsma volgt op het vertrek van allrounders Patrick Roest en Marcel Bosker bij Jumbo-Visma. Zij kozen voor een overstap naar Team Reggeborgh. Bovendien zette Sven Kramer na de Olympische Spelen in Peking een punt achter zijn loopbaan.

"Ik ben 36 jaar, maar ik heb het gevoel dat ik nog lang niet klaar ben", zegt Bergsma. "Jac staat er hetzelfde in en is er net als ik van overtuigd dat het nog beter kan. Natuurlijk is het voor mij een sprong in het diepe, maar ik verwacht dat het een mooie en succesvolle samenwerking gaat worden."