Johan de Wit stopt als bondscoach van de Japanse schaatsploeg, zo meldt de Nederlander zaterdag op zijn eigen sociale media. Met zijn vertrek komt er een einde aan een dienstverband van zeven jaar.

Het contract van de 42-jarige De Wit liep na dit seizoen af en is in overleg met de Japanse bond niet verlengd. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio vertelde de coach een maand geleden al dat hij nog onzeker was over zijn toekomst.

"Mijn hart is gebroken", schrijft De Wit in een korte reactie. "Ik ben heel trots op alle medailles die we hebben gewonnen en het werk dat we samen hebben verricht."

De Wit veroverde op de Olympische Spelen met zijn pupil Miho Takagi goud op de 1.000 meter. Op de ploegenachtervolging wisten de Japanse schaatssters hun olympische titel van vier jaar eerder niet te prolongeren. In de laatste bocht kwam Nana Takagi ten val en daardoor moest Japan genoegen nemen met zilver achter Canada.

De coach beleefde zelf een roerige periode in Peking. Hij testte vlak voor de opening van de Spelen positief op het coronavirus en verbleef in China dertien dagen in isolatie. Hij was net op tijd uit isolatie om de gouden race van Takagi in het stadion mee te maken.

De Wit was eerder in Nederland schaatscoach bij de ploegen APPM, Project 2018 en Team New Balance.