Patrick Roest rijdt komend seizoen voor Team Reggeborgh. De Lekkerkerker vertrekt na zeven seizoenen bij Jumbo-Visma en tekent een contract voor twee jaar bij zijn nieuwe ploeg.

"Ik heb zeven mooie en succesvolle jaren bij mijn team Jumbo-Visma gehad, maar na de Olympische Spelen kreeg ik steeds sterker het gevoel toe te zijn aan een nieuwe omgeving", zegt de 26-jarige Roest.

"Ik heb veel gesprekken gevoerd en er de tijd voor genomen. Met Gerard van Velde en Robin Derks voelde ik meteen een klik. Daarbij heeft Team Reggeborgh laten zien dat het succesvol is met een hecht team en een goede structuur. Dat sprak me ook aan."

Roest moest zich afgelopen seizoen vooral tevredenstellen met zilveren medailles. Bij de Olympische Spelen in Peking werd hij op zowel de 5.000 als de 10.000 meter tweede achter Nils van der Poel en ook bij het WK allround moest hij het goud aan de Zweed laten. Hij miste afgelopen weekend de wereldbekerfinale door een coronabesmetting.

Team Reggeborgh haalt ook coach voor allrounders

De overstap van Roest, die van 2018 tot en met 2020 wel de wereldtitel allround veroverde, betekent dat Reggeborgh zich naast het sprinten nu ook op het allrounden gaat concentreren. Voor coach Gerard van Velde betekent de uitbreiding een nieuwe uitdaging voor zijn ploeg.

"Ik heb altijd sprintmannen getraind en later kwamen daar de vrouwen bij. Nu komt er ook een allroundploeg naast. Daar spreekt de ambitie van ons team uit", aldus Van Velde. "En met Patrick Roest krijgen we een van 's werelds beste allrounders in de ploeg. Ik ben blij dat hij ons team komt versterken."

Nu Team Reggeborgh zich ook op het allrounden gaat richten, heeft de ploeg Robin Derks als coach aangetrokken. Hij was de afgelopen vier jaar actief voor TalentNED en werkte eerder vier jaar lang in Japan en China.

Assistent-trainers Michel Mulder en Desly Hill stoppen bij Team Reggeborgh. Zij hebben aangegeven

dat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging.