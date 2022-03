De veiling van de schaatspakken voor de slachtoffers in Oekraïne heeft 22.930 euro opgeleverd, zo heeft schaatsbond KNSB bekendgemaakt. Vrijdag om 12.00 uur sloot de internetveiling.

Geïnteresseerden konden op internet een bod doen op de schaatspakken van onder anderen Ireen Wüst, Irene Schouten en Jutta Leerdam. Het waren de pakken die door de schaatsers waren gedragen tijdens de wereldbekerfinale van afgelopen weekend in Heerenveen. Na afloop werden ze voorzien van een handtekening.

Het pak van Wüst, die in de Thialf de laatste race in haar imposante carrière reed, leverde het meeste geld op: 2.110 euro. Daarna volgden Schouten (1.990 euro) en Leerdam (1.510 euro), Femke Kok (1.270 euro) en Kjeld Nuis (1.190 euro).

"Dit is een mooi resultaat", aldus Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. "We hopen dat we met deze bijdrage het leed voor de mensen in Oekraïne een heel klein beetje kunnen helpen verzachten."

De totale opbrengst wordt gestort naar Giro555. Tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen reden de Nederlandse schaatsers met de opdruk van de stichting rond. Ook prijkte de vlag van Oekraïne op het textiel. De schaatsteams hadden hun logo's daarvoor eenmalig opgegeven.