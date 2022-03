Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt voeren de Nederlandse shorttrackploeg aan op de WK, dat volgende maand in het Canadese Montreal wordt gehouden.

De 24-jarige Schulting schreef vorige maand geschiedenis met vier medailles bij de Olympische Spelen in Peking. Daarvan waren er twee goud. In Montreal verdedigt ze op zowel de 500 als de 1.000 en 1.500 meter de wereldtitel. Vorig jaar pakte ze in Dordrecht alle wereldtitels die ze kon pakken.

Knegt stelde in China teleur door geen enkele keer de finale te halen, terwijl de 32-jarige Fries in de aanloop naar het grootste sportevenement ter wereld stelde dat hij in de vorm van zijn leven verkeerde.

Bij de vrouwen zijn naast Schulting ook de olympiërs Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries geselecteerd. Van Kerkhof en De Vries zullen alleen op de aflossing in actie komen.

Sjinkie Knegt kon geen potten breken bij de Olympische Spelen in Peking. Foto: Getty Images

Van 't Wout en Hoogerwerf gepasseerd

Bij de mannen zijn de olympiërs Jens van 't Wout en Dylan Hoogerwerf verrassend genoeg gepasseerd. Bram Steenaart en Friso Emons krijgen de voorkeur van de selectiecommissie onder leiding van bondscoach Jeroen Otter.

Olympiërs Itzhak de Laat en Sven Roes zijn wel 'gewoon' geselecteerd. De Laat vertolkte nog een negatieve hoofdrol op de Spelen door een finaleplaats op de aflossing te verspelen. Bij het ingaan van de laatste twee ronden reed hij nog op kop, maar op de streep werd hij derde.

De WK shorttrack wordt van 8 tot en met 10 april gehouden in de Maurice Richard Arena in Montreal. Het toernooi zou eigenlijk begin maart worden afgewerkt, maar werd met een maand uitgesteld vanwege de coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne.