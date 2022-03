Kjeld Nuis heeft donderdag een nieuw snelheidsrecord op de schaats neergezet. De meervoudig olympisch kampioen haalde op het bevroren meer van de Noorse plaats Savalen een snelheid van 103 kilometer per uur en was daarmee sneller dan zijn vorige record uit 2018.

De eerste poging van de 32-jarige Nuis mislukte woensdag. Hij bleef steken op 88 kilometer per uur, maar een dag later slaagde hij alsnog in zijn missie. Nuis werd zo de eerste schaatser ooit die de grens van 100 kilometer per uur doorbreekt.

Nuis ging flink harder dan vier jaar geleden op natuurijs in Zweden, toen hij 93 kilometer per uur haalde. De rijder van Team Reggeborgh mocht zich daarmee al de snelste schaatser ter wereld noemen. Overigens is Nuis de afgelopen jaren de enige schaatser die dit soort recordpogingen doet.

De maximale snelheid van Nuis op een overdekte kunstijsbaan schommelt bij wedstrijden rond de 60 kilometer per uur.

Kjeld Nuis schaatste achter een auto met een speciaal windscherm. Kjeld Nuis schaatste achter een auto met een speciaal windscherm. Foto: Red Bull

Wennemars in begeleidingsteam

Erben Wennemars vervulde net als vier jaar geleden een prominente rol in het omvangrijke begeleidingsteam van Nuis. De oud-wereldkampioen zag dat het donderdag bij de door Red Bull georganiseerde recordpoging meteen raak was. De omstandigheden waren goed en daar profiteerde Nuis van.

Nuis schaatste op het Noorse ijs achter een aerodynamische auto met een speciaal windscherm. Na zijn geslaagde recordpoging was de euforie groot. "Ik vloog echt over het ijs en elk bobbeltje voelde als een drempel. Zo hard schaatsen is technisch uitdagend en echt precisiewerk", vertelde Nuis, die niet denkt dat het snel harder kan.

"Dit is echt het maximale wat mogelijk is op schaatsen. Ik ben in topvorm, dus moest die 100 kilometer per uur eraan."

Blijdschap bij Seth Quintero, die in de auto reed, Kjeld Nuis en Erben Wennemars. Blijdschap bij Seth Quintero, die in de auto reed, Kjeld Nuis en Erben Wennemars. Foto: Red Bull