Michel Mulder stopt als assistent-coach bij Team Reggeborgh. Dat heeft de olympisch kampioen van 2014 dinsdag bekendgemaakt.

"Na twee jaar heb ik besloten te stoppen als trainer van schaatsteam Reggeborgh", schrijft Mulder, die de rechterhand van hoofdcoach Gerard van Velde was, op Twitter. "Tijd voor nieuwe uitdagingen!"

Teammanager Henk Schra van Team Reggeborgh laat desgevraagd aan NU.nl weten dat Mulder geen assistent meer wilde zijn. "Bij ons was er geen plek om volwaardig coach te worden, want dan moet Gerard met pensioen."

Mulder trad in 2020 als assistent-coach toe tot de ploeg van Van Velde nadat hij een punt achter zijn schaatscarrière had gezet. De olympisch kampioen van Sotsji op de 500 meter begeleidde onder anderen sprintster Femke Kok, die vorige week zilver won bij het WK sprint in het Noorse Hamar.

Team Reggeborgh staat meer veranderingen te wachten. Kopvrouw Ireen Wüst reed afgelopen zaterdag in een uitverkocht Thialf de laatste race in haar imposante loopbaan en ook Mulders tweelingbroer Ronald Mulder maakte onlangs bekend te gaan stoppen met schaatsen. Daardoor moet de ploeg op zoek naar nieuwe rijders.

Patrick Roest en Marcel Bosker van Jumbo-Visma worden al langer gelinkt aan de ploeg van Van Velde. Roest liet onlangs weten dat hij deze week een beslissing neemt over zijn toekomst. Bij Team Reggeborgh schaatsen onder anderen drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, Hein Otterspeer, Kok, Michelle de Jong en Marrit Fledderus.