Irene Schouten is blij dat het schaatsseizoen erop zit. De Noord-Hollandse is stikkapot na een paar slopende maanden, waarin ze drie keer olympisch kampioene werd en de wereldtitel allround veroverde. Alleen vanwege het volle stadion reed ze zondag de wereldbekerfinale in Thialf en daar was ze opnieuw succesvol.

"Dit was een van de zwaarste weekenden", zei Schouten nadat ze de 3 kilometer en de massastart in het schaatsstadion in Heerenveen had gewonnen. "Eigenlijk was ik na de Spelen al helemaal gaar en de laatste dag van het WK allround kwam ook uit mijn tenen."

"Van de week was ik zo kapot dat ik heb overlegd met mijn trainer of ik hier nog wel zou gaan rijden. Ik moet nog langer mee. Als ik helemaal het kapot het seizoen afsluit, is dat ook niet goed. Maar ja, ik had het hele jaar nog niet in zo'n vol stadion gereden. Dat is de drijfveer geweest om hier te schaatsen."

Na de terugkeer van het WK allround in het Noorse Hamar, waar ze haar eerste wereldtitel allround pakte, nam Schouten een paar dagen rust om bij te komen. Ze meldde zich ook af voor de 1.500 meter in Heerenveen om energie te sparen.

De vermoeidheid was zondag niet te zien aan de resultaten van Schouten. Ze won de 3 kilometer, al had ze maar drie tienden over op nummer twee Ragne Wiklund. Op de massastart was ze na uitstekend werk van haar ploeggenote Marijke Groenewoud een klasse apart in de sprint.

"Ik was niet 100 procent fit, maar ik ben blij dat ik ze allebei gehaald heb", aldus Schouten. "Ik heb natuurlijk zelfvertrouwen gekregen, maar ik denk dat iedereen kapot was. Ik merkte aan de massastart dat het beste er vanaf was."

Irene Schouten nam ondanks de vermoeidheid alle tijd voor het publiek in Thialf. Foto: ANP

Voor het eerst een zonvakantie

Schouten is blij dat ze uiteindelijk is gaan rijden. Voor het eerst merkte 'The Queen of Beijing' wat ze vorige maand in Nederland had bewerkstelligd met de drie gouden medailles op de Olympische Spelen van Peking.

"Het was heel vet. Ik heb nog nooit zoveel mensen met vlaggen en spandoeken met Irene daarop gezien. Ik dacht wel van: wow. Normaal gesproken doen ze dat alleen bij Ireen en Sven, maar nu deden ze het ook bij mij."

Na haar laatste races snakt Schouten nu naar een vakantie. "Normaal gesproken wordt dat een actieve vakantie, maar nu heb ik voor het eerst zin om op een ligbedje in de zon te gaan liggen. Het wordt maar een weekje in Curaçao, maar dat is voor mij genoeg om bij te komen."

Schouten won dit seizoen alle individuele prijzen die er te winnen vielen. Naast de olympische titels op de 3 en 5 kilometer en de massastart werd ze wereldkampioen allround en Europees kampioen op de 3 kilometer en de massastart. Bovendien werd ze ook nog Nederlands kampioen op de 3 en 5 kilometer en de massastart.