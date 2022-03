Kjeld Nuis heeft zondag zijn seizoen op fraaie wijze afgesloten. De regerend olympisch kampioen won de 1.500 meter bij de wereldbekerfinale in Heerenveen in een toptijd en hield zijn rivaal Thomas Krol achter zich. De Belg Bart Swings won de massastart.

De 32-jarige Nuis reed bij het ingaan van de slotronde nog onder het schema van zijn eigen baanrecord, dat sinds maart vorig jaar op 1.43,00 staat. In de laatste 400 meter moest hij echter te veel toegeven: de Zuid-Hollander kwam uit op 1.43,48, de zesde tijd ooit gereden in Thialf.

Krol kwam net tekort op de tijd van zijn rivaal. De olympisch kampioen op de 1.000 meter was lange tijd sneller dan de olympisch kampioen op de 1.500 meter, maar uiteindelijk was hij 31 honderdsten langzamer dan zijn landgenoot. Krol werd daarmee wel tweede.

Op de Olympische Spelen werden Nuis en Krol ook respectievelijk eerste en tweede op de schaatsmijl, waardoor Nuis zijn olympische titel prolongeerde. Krol werd vorige week in Hamar wereldkampioen sprint, mede doordat de Canadees Laurent Dubreuil zich na de eerste dag van het toernooi moest terugtrekken vanwege een positieve coronatest.

Thomas Krol werd verslagen door Kjeld Nuis op de 1.500 meter. Foto: ANP

Eindzege voor Mantia

De eindzege in het wereldbekerklassement konden Nuis en Krol niet meer veroveren, omdat ze bij de eerste wedstrijden van het seizoen een bijrol vertolkten en de World Cup in Calgary oversloegen. De Amerikaan Joey Mantia bleek de beste in het wereldbekerseizoen.

De 36-jarige Mantia werd mede door zware rugklachten laatste in Heerenveen, maar hij kon de eindzege in de wereldbeker niet meer ontgaan omdat de Chinees Ning Zhongyan had afgezegd in Thialf. Mantia won dit seizoen twee van de zes World Cups.

Op de massastart ging de zege naar de Belg Swings. De regerend olympisch kampioen was een klasse apart in de sprint van de minimarathon en ging al juichend over de streep. Jorrit Bergsma werd derde. De Italiaan Andrea Giovannini pakte het zilver.