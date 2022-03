Irene Schouten heeft opnieuw een prijs gepakt. De drievoudig olympisch kampioene won zondag de 3 kilometer bij de wereldbekerfinale in Thialf, waarmee ze de eindzege in het wereldbekerseizoen veroverde.

Door de afwezigheid van de Canadese klassementsleider Isabelle Weidemann (coronabesmetting) hoefde de 29-jarige Schouten alleen de 3 kilometer in Thialf te winnen om de eindzege in de wereldbeker voor de lange afstanden te veroveren.

De Nederlandse was bij het ingaan van de laatste ronde nog een seconde langzamer dan de Noorse Ragne Wiklund, maar in de laatste 400 meter van de race maakte ze het verschil. Onder luid gejuich van het publiek snelde ze naar een tijd van 3.56,82, waarmee ze 33 honderdsten sneller was dan Wiklund. Martina Sáblíková werd derde in 3.57,16.

Voor de 29-jarige Schouten is de eindzege in de wereldbeker een nieuwe prijs in een topseizoen. De Noord-Hollandse schreef vorige maand geschiedenis op de Olympische Spelen in Peking door drie gouden medailles te veroveren. Ze deed dat op de 3 en 5 kilometer en de massastart.

Vervolgens werd Schouten vorige week in het Noorse Hamar voor het eerst in haar carrière wereldkampioene allround. Alleen de Europese titel allround en een wereldtitel op de 3 kilometer ontbreken nog op de erelijst van de kopvrouw van Team Zaanlander.

Dit seizoen was Schouten ongenaakbaar op de 3 kilometer: ze reed acht races op de stayersafstand en won ze alle acht. Later op de dag komt ze nog in actie op de massastart, wat de laatste race van haar topseizoen zal worden.