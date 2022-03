Irene Schouten heeft zondag haar topseizoen in stijl afgesloten. Bij de wereldbekerfinale in Heerenveen won de drievoudig olympisch kampioene zondag goud op de 3 kilometer en de massastart. Op de 3.000 meter pakte ze ook de eindzege in het wereldbekerklassement.

De 29-jarige Schouten won in de middag de 3 kilometer, terwijl ze bij het ingaan van de laatste ronde nog een seconde langzamer dan de Noorse Ragne Wiklund.

In de laatste 400 meter van de race maakte ze het verschil. Onder luid gejuich van het publiek snelde ze naar een tijd van 3.56,82, waarmee ze 33 honderdsten sneller was dan Wiklund. Martina Sáblíková werd derde in 3.57,16.

Op de afsluitende massastart waren Schouten en haar ploeggenote Marijke Groenewoud een klasse apart. Groenewoud trok twee ronden voor het einde de sprint aan voor kopvrouw Schouten, die het werk van de Nederlandse perfect afmaakte. Groenewoud werd ook nog tweede.

Schouten greep op de massastart wel naast de eindzege in het wereldbekerklassement, omdat ze de wereldbekerwedstrijd in Calgary had overgeslagen en daardoor punten in de stand had misgelopen. De eindzege was voor de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die derde werd in Heerenveen.

Irene Schouten was ook al de snelste op de 3 kilometer. Irene Schouten was ook al de snelste op de 3 kilometer. Foto: ANP

Schouten won dit seizoen alle prijzen

Voor Schouten is de eindzege in de wereldbeker een nieuwe prijs in een topseizoen. De Noord-Hollandse schreef vorige maand geschiedenis op de Olympische Spelen in Peking door drie gouden medailles te veroveren. Ze deed dat op de 3 en 5 kilometer en de massastart.

Vervolgens werd Schouten vorige week in het Noorse Hamar voor het eerst in haar carrière wereldkampioene allround. Alleen de Europese titel allround en een wereldtitel op de 3 kilometer ontbreken nog op de erelijst van de kopvrouw van Team Zaanlander.

Dit seizoen was Schouten ongenaakbaar op de 3 kilometer: ze reed acht races op de stayersafstand en won ze alle acht. Op de massastart was ze in vier van de zeven wedstrijden de beste.