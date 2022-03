Erin Jackson heeft zondag in stijl de eindzege in het wereldbekerklassement op de 500 meter veroverd. De regerend olympisch kampioene won voor de tweede keer in Heerenveen de kortste schaatsafstand, terwijl Femke Kok teleurstellend vierde werd. Bij de mannen vertolkten de Nederlanders een bijrol.

De 29-jarige Jackson moest in een goed gevuld Thialf haar tegenstandster Nao Kodaira achter zich houden om de wereldbeker te veroveren en de Amerikaanse slaagde daar met verve in.

Met 37,32 seconden klokte Jackson dezelfde tijd als zaterdag, toen ze ook al de snelste was. Dit keer was ze twee tienden sneller dan nummer twee Brittany Bowe (37,55). De Zuid-Koreaanse Kim Min-sun werd derde in 37,58.

Femke Kok stelde teleur met de vierde tijd in Thialf: 37,65. Daarmee was de nummer twee van het WK sprint van een week geleden een honderdste langzamer dan in de eerste omloop van zaterdag, toen ze tweede werd.

Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Dione Voskamp konden niet voor een verrassing zorgen in Heerenveen. De Jong werd achtste in 38,05, terwijl Fledderus zich moest tevredenstellen met de negende plaats (38,24). Voskamp eindigde als elfde (38,63).

Op de 1.000 meter maakte Miho Takagi veel indruk. De regerend olympisch kampioene bleef met een tijd van 1.13,28 slechts dertien honderdsten boven het baanrecord van Jutta Leerdam. Bij afwezigheid van Leerdam (coronabesmetting) was Kok met een vijfde tijd de beste Nederlandse (1.15,73). De eindzege in de wereldbeker was voor Brittany Bowe.

Merijn Scheperkamp was met een zesde tijd de beste Nederlander. Merijn Scheperkamp was met een zesde tijd de beste Nederlander. Foto: ANP

Nederlanders vertolken bijrol bij mannen

Bij de mannen vertolkten de Nederlanders een bijrol. Merijn Scheperkamp was met een tijd van 34,77 seconden de beste landgenoot. Hij eindigde als zesde. De zege ging net als zaterdag naar Tatsuya Shinhama (34,48).

De Japanner greep echter net naast de eindzege in de wereldbeker. Laurent Dubreuil eindigde als vierde op de tweede 500 meter en stelde daarmee de wereldbekerwinst veilig. De Canadees hield Shinhama slechts 28 punten achter zich (614 om 586 punten).

De 29-jarige Dubreuil was pas zaterdagochtend in Heerenveen gearriveerd, omdat hij vrijdag voor het eerst weer negatief was getest op het coronavirus. Dubreuil liep vorige week tijdens het WK sprint in Hamar een coronabesmetting op, waardoor hij zich als leider in de tussenstand moest terugtrekken.

Hein Otterspeer en Dai Dai N'tab waren sneller dan zaterdag, maar konden eveneens geen rol van betekenis spelen. Otterspeer werd achtste in 34,97, terwijl N'tab als tiende eindigde (35,18). Kai Verbij ging vanwege een griepje niet van start in Heerenveen.

Jorien ter Mors nam via een videoverbinding afscheid van Thialf. Jorien ter Mors nam via een videoverbinding afscheid van Thialf. Foto: ANP

Thialf neemt afscheid van Ter Mors, Van Beek en Mulder

Voorafgaand aan de start van de slotdag van de wereldbekerfinale in Heerenveen nam Thialf afscheid van Jorien ter Mors, Ronald Mulder en Lotte van Beek. Het drietal had eerder aangekondigd na dit seizoen te stoppen.

Ter Mors, die drie keer goud won op de Olympische Spelen, moest het afscheid missen vanwege een positieve coronatest. Ze was via een videoverbinding aanwezig in Heerenveen, waar ze werd toegesproken door shorttrackbondscoach Jeroen Otter.

Van Beek won bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji goud op de ploegenachtervolging met Ter Mors, Ireen Wüst en Marrit Leenstra en brons op de 1.000 meter. Vier jaar later pakte ze zilver op de achtervolging. Zondag eindigde ze in haar laatste race als elfde op de 1.000 meter.

Mulder greep in 2014 brons op de 500 meter, achter zijn broer Michel Mulder (goud) en Jan Smeekens (zilver). De 36-jarige Zwollenaar werd in 2018 Europees kampioen op de 500 meter.