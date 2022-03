Antoinette de Jong moet de slotdag van de wereldbekerfinale in Heerenveen noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Net als kopman Patrick Roest is de kopvrouw van Jumbo-Visma positief getest op het coronavirus, meldt de schaatsploeg zondag. Kai Verbij heeft koorts en ontbreekt eveneens.

De 26-jarige De Jong reed zaterdag in een uitverkocht Thialf nog de 1.500 meter, waarop ze tweede werd achter Miho Takagi. Vervolgens werd ze als winnares van olympisch brons gehuldigd in het schaatsstadion in Heerenveen. Een paar uur later testte ze positief op het coronavirus, waardoor ze zondag de 3 kilometer niet kan rijden.

"Dit is ontzettend balen", aldus De Jong. "Ik heb nog nooit moeten afzeggen voor een wedstrijd. De laatste maanden heb ik er alles aan gedaan om het niet te krijgen, maar helaas heb ik het nu toch te pakken. En dat uitgerekend bij de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik vind het lastig om te accepteren dat mijn seizoen zo eindigt."

Maandag testte Jumbo-Visma-kopman Roest al positief op het coronavirus. Dat gebeurde daags na het WK allround, waar hij op de 10 kilometer op dramatische wijze de wereldtitel was misgelopen. Coach Jac Orie moest dat toernooi aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting.

Ook bij andere ploegen waart COVID-19 rond, waardoor onder anderen Jutta Leerdam niet kan deelnemen aan de laatste wedstrijd van het schaatsseizoen. Ook de Canadese Isabelle Weidemann, winnares van drie medailles op de Olympische Spelen in Peking, moest zich om die reden afmelden.

Antoinette de Jong (helemaal links) werd zaterdag met Thomas Krol, Kjeld Nuis, Irene Schouten en Marijke Groenewoud gehuldigd in Thialf. Antoinette de Jong (helemaal links) werd zaterdag met Thomas Krol, Kjeld Nuis, Irene Schouten en Marijke Groenewoud gehuldigd in Thialf. Foto: ANP

Verbij heeft koorts

De 27-jarige Verbij heeft koorts, maar er wordt niet gesproken van een coronabesmetting. De ploeggenoot van De Jong en Roest werd zaterdag zevende op de 500 meter en vijfde op de 1.000 meter.

Op de slotdag van de wereldbekerfinale in Heerenveen staan de tweede 500 meter voor mannen en vrouwen, de 3 kilometer voor vrouwen, de 1.500 meter voor mannen, de 1.000 meter voor vrouwen en de massastart voor mannen en vrouwen op het programma. De slotdag begint om 13.00 uur met de tweede 500 meter voor vrouwen.