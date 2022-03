Ireen Wüst en Sven Kramer zijn diep onder de indruk van hun afscheid in Thialf. In een historisch eerbetoon in het schaatsstadion in Heerenveen werd er zaterdag een uur lang stilgestaan bij het einde van de carrières van beide schaatsiconen.

Onder anderen koning Willem-Alexander, kroonprinses Amalia, voetbalbondscoach Louis van Gaal en schaatslegende Ard Schenk waren naar Thialf gekomen om Wüst en Kramer voor het laatst te zien. Daarnaast spraken premier Mark Rutte, IOC-voorzitter Thomas Bach en voetbalicoon Arjen Robben een videoboodschap in voor de Nederlanders die vijftien jaar lang de schaatssport domineerden.

"Alle gebeurtenissen van vandaag zijn overweldigend geweest en hebben mijn stoutste dromen over een afscheid overtroffen", zei Wüst nadat ze een glas champagne op de tafel in de persruimte had neergezet. "Dit is niet normaal. Ik ben blij dat het opgenomen is door de NOS, want dan kan ik het nog een keer terugzien. Ik heb stukken gemist omdat ik in mijn eigen herinneringen en emoties zat."

Kramer, die geen man van afscheidsceremonies is: "Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Ik heb vaker in een vol Thialf gezeten, maar dit was toch wat anders. Ik ben er heel erg content mee. Het is fijn om het zo te kunnen afsluiten."

Wüst kwam superlatieven tekort. "Het voelde bijna alsof ik in een soort van film zat en vervolgens wakker werd. Het was een droom. Was dit wel echt? Het was heel overweldigend. Louis van Gaal kwam ineens oplopen: dat zijn allemaal dingen die ik niet had verwacht."

Vanaf een stoel op een speciaal podium in Thialf volgden Sven Kramer en Ireen Wüst de ceremonie. Vanaf een stoel op een speciaal podium in Thialf volgden Sven Kramer en Ireen Wüst de ceremonie. Foto: ANP

Kramer en Wüst wisten van niks

Wüst en Kramer wisten op voorhand niets van het programma van het eerbetoon, dat op de achtergrond al maanden was voorbereid door hun manager Patrick Wouters van den Oudenweijer en miljardair en schaatsliefhebber Robert van der Wallen.

Terwijl Wüst zaterdag naar Thialf was gekomen om op de 1.500 meter de laatste race van haar loopbaan te schaatsen, was Kramer met een leugentje naar de schaatstempel in Heerenveen gelokt. Daar kreeg hij als eerste een koninklijke onderscheiding uitgereikt door sportminister Conny van Helder. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

"Er was tegen mij gezegd: Sven, kan je nog een praatje doen voor de businessclub? Toen zei ik: dat ga ik echt niet doen. Maar toen moest ik komen helpen voor Spieren voor Spieren. Daar zeg ik nooit nee tegen, dus daar stond ik dan."

"Patrick en Robert hebben er mij heel erg buiten gelaten", vervolgde Kramer. "Dat is voor een controlfreak en neuroot zoals ik best lastig. Het was goed dat ik twee weken op vakantie in Verbier was. Ik wist dat er iets aan zat te komen, maar niet in deze hoedanigheid."

Wüst wist alleen dat koning Willem-Alexander zou komen, omdat zij hem vorige maand na de Olympische Spelen in Peking zelf had uitgenodigd tijdens de medailleceremonie in Paleis Noordeinde. "Dat hij ook kwam, is heel bijzonder."

Ireen Wüst en Sven Kramer werden luid bejubeld tijdens de ereronde in Thialf. Ireen Wüst en Sven Kramer werden luid bejubeld tijdens de ereronde in Thialf. Foto: Getty Images

'Mooi dat we samen afscheid namen'

Wüst vindt het extra speciaal dat ze met Kramer afscheid in Thialf nam. De twee werden in hetzelfde tijdperk meervoudig olympisch kampioen en groeiden samen uit tot de beste schaatsers in de geschiedenis.

"Hoe mooi is het dat we samen zijn gekomen en samen afscheid nemen? Ik zei ook vandaag tegen Sven: ik vind het superfijn dat ik dit met jou mag doen. Sowieso alleen al dat ik dit niet alleen hoef te doen. Maar als ik het met één iemand had moeten doen, was het natuurlijk met Sven."

Als "cadeau namens de schaatswereld" kregen Kramer en Wüst ieder een bocht in Thialf naar zich vernoemd, waardoor ze voor eeuwig aan het schaatsstadion in Heerenveen verbonden zijn. Pas toen kreeg Wüst door wat ze voor de schaatswereld heeft betekend.

"Ik heb mijn eigen bocht, hallo zeg? Er kwam een lasershow en ik dacht dat ik iets op het beeldscherm te zien zou krijgen. Toen was het ineens de Ireen Wüst-bocht. Dat al mijn vrienden en familieleden in een rij op het middenterrein opgesteld stonden, maakt het ook heel persoonlijk en enorm mooi."

Wüst weet nog niet precies wat ze gaat doen nu ze gestopt is als professioneel schaatsster. Dat gaat ze na haar vakantie bepalen. Kramer is al toegetreden tot de directie van de schaatsploeg van Jumbo-Visma, het team dat hij sinds 2014 als schaatsster diende.