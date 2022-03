Sven Kramer en Ireen Wüst hebben een bocht in Thialf naar zich vernoemd gekregen. De twee gestopte schaatsiconen namen zaterdag na de eerste dag van de wereldbekerfinale in Heerenveen op grootse wijze afscheid van het publiek.

De Ireen Wüst-bocht ligt na de finish en de Sven Kramer-bocht voor de finish, zo onthulde drievoudig olympisch kampioen Ard Schenk tijdens de speciale ceremonie in Thialf. Het blauwe neonlicht brandde direct bij de betreffende bochten. Schenk noemde het een "cadeau namens de schaatswereld".

De 35-jarige Wüst reed zaterdag op de 1.500 meter de laatste wedstrijd uit haar carrière. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden finishte als vierde op de afstand waarop ze vorige maand op imponerende wijze olympisch goud pakte.

Leeftijdsgenoot Kramer kwam in tegenstelling tot Wüst niet meer in actie na de Olympische Winterspelen in Peking. De Fries reed in de Chinese hoofdstad op de massastart de laatste race uit zijn loopbaan.

In een uitverkocht Thialf werden Kramer en Wüst zaterdag op grootse wijze uitgezwaaid in een ceremonie van een klein uur. Er waren optredens van onder anderen Jan Smit, Claudia de Breij en Dinand Woesthoff, bondscoach Louis van Gaal gaf een speech en ook koning Willem-Alexander was naar Heerenveen afgereisd.